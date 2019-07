Napoli, svolta decisiva nell'affare James Rodriguez

Il futuro di James Rodriguez potrebbe definirsi a breve: l'interesse del Napoli è cosa nota ma nelle ultime ore un nuovo indizio ha avvicinato ancor di più il colombiano al club di De Laurentiis. Il Real Madrid, infatti, non ha convocato l'ex Bayern Monaco per la tournèe in Canada.

A confermare l'imminente approdo in Italia del colombiano ci ha pensato un amico del giocatore e di Ospina, che su Instagram ha postato una foto che ritrae il portiere del Napoli ed alttri amici tutti con la maglia del club azzurro tranne il numero 10 dei Cafeteros.

Negli scorsi giorni As aveva rilanciato una notizia che aveva fatto preoccupare i tifosi del club campano: "James vuole andare all'Atletico Madrid". La voce era stata confermata anche da fonti colombiane ma il vantaggio del Napoli sulla concorrenza non è mai stato realmente in dubbio.

Nella giornata di martedì il ds Cristiano Giuntoli è volato a Madrid, dove ha incontrato l'agente del colombiano Jorge Mendes. Il tecnico in seconda DAvide Ancelotti ha parlato proprio del trequartista a Sky: "L'abbiamo già avuto, James è un calciatore straordinario e fa la differenza. Però di questo ne parla la società, io mi limito a dire che è un giocare straordinario perché lo conosco bene".

Aurelio De Laurentiis aveva già confermato le indiscrezioni sul possibile arrivo del 27enne: "James risponde ad un quadro di desiderio di Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco ma non si può certo mettere in dubbio le sue qualità. Il mister sa quanto può essergli utile e l'ha già allenato, per questo ho detto: 'anche se è costosissimo, andiamo avanti a trattare'. Se dobbiamo fare un sacrificio, lo facciamo per un giocatore del genere. Se non dovesse andare in porto questa pista che stiamo elaborando con l'agente e amico Jorge Mendes, si passerà con Mino Raiola a parlare di Lozano".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2019 18:32