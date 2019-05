Napoli teme un nuovo tradimento, rabbia e paura sui social

Come era facilmente prevedibile la notizia dell’addio di Allegri alla Juventus ha dato il via ad una reazione a catena per capire chi sarà il nuovo allenatore del club bianconero (e soprattutto cosa compoterà nel valzer che coinvolge anche le altre big della Serie A). Un nome che viene fatto come possibile successore del tecnico livornese è quello di Maurizio Sarri, che se davvero approdasse a Vinovo manderebbe nello sconforto i sostenitori del Napoli, che vedrebbero un loro beniamino diventare juventino come accadde con Higuain.

Web impaurito – In rete per i tifosi è un misto di incredulià e paura. C’è chi scrive “Vorrei ancora credere nel calcio romantico. Per questo, al di là delle legittime opportunità del mercato e della libertà di tutti, Sarri alla Juve per me è assolutamente inconcepibile” e chi invece afferma “Ma uno come Sarri non potrà mai andare alla Juve. La sua idea di bellezza non potrà mai sposarsi col motto Vincere è l’unica cosa che conta”. In molti sperano addirittura che Sarri smentisca tutto nella conferenza stampa pre-finale di Europa League.

Alvino non ce lo vede – Fra i giornalisti partenopei le opinioni sono discordanti, ma Carlo Alvino si dice sicuro: “Sarebbe già difficile da digerire il ritorno in Italia. Su quella panchina, poi, sarebbe devastante dal punto di vista della passione e di quella che è la definizione di comandante. Credo che alla fine sarà Inzaghi il nuovo allenatore della Juventus”. Quello che è sicuro è che a Napoli nessuno vorrebbe vedere Sarri alla guida del club più odiato.

