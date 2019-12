Napoli, tifo scatenato sul web: “Ma era colpa sua?”

Ancelotti torna a far discutere. La tifoseria del Napoli si divide ancora una volta sull’allenatore di Reggiolo che lasciata la panchina azzurra due settimane fa, ha deciso di intraprendere una nuova avventura alla guida dell’Everton in Premier League. Un’avventura cominciata nel modo migliore visto che il tecnico nella giornata di ieri ha ottenuto la sua seconda vittoria in altrettante partite. La sua squadra ha avuto la meglio sul Newcastle grazie a una doppietta di Calvert-Lewin.

Entusiasmo alle stelle. Ma quello che più ha sortito effetto sui tifosi del Napoli, è stata l’accoglienza ricevuta da Sir Carlo dal pubblico inglese. I tifosi dell’Everton sembra in completa estasi per il nuovo allenatore al punto che gli hanno anche dedicato un coro. La vittoria ai danni del Newcastle ha portato tanti elogi al tecnico sia da parte della stampa ma anche da parte dei suoi stessi giocatori.

La reazione social. Ma è indiscutibile che le due vittorie consecutive abbiano avuto un eco particolare soprattutto tra i tifosi del Napoli. Il tifo azzurro si schiera tra chi fa i complimenti ad Ancelotti ma resta comunque contento del suo addio e chi invece ritiene che la decisione del Napoli sia stata un errore. La discussione è ancora accesa, per molti il tempo di Ancelotti sulla panchina azzurra era finita e poco conta quello che avverrà adesso a Liverpool, mentre per altri la decisione di Aurelio De Laurentiis è stata dettata da una tifoseria troppo immatura, incapace di capire la grandezza di un allenatore come Carlo: “Invece di mettere alla porta diversi calciatori, abbiamo scelto il colpevole sbagliato”. Oppure “A Napoli ha trovato dei giocatori poco umili, che non hanno seguito le sue idee”.

29-12-2019