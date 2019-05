Napoli, tifosi divisi sul primo colpo di mercato

Mentre Juventus, Inter, Milan e Roma devono ancora risolvere il problema della guida tecnica, il Napoli sta per mettere a segno il suo primo colpo di mercato. Ne è certo Raffaele Auriemma, che sul suo profilo Twitter ha annunciato l’acquisto da parte del club azzurro di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli che ha impressionato nella sua prima stagione in serie A, collezionando prestazioni di ottimo livello e tenendo viva la speranza di salvezza dei toscani con 5 gol e 3 assist. “Un acquisto che soddisfa – ha twittato il giornalista di Tuttosport – Giovanni Di Lorenzo firmerà con il Napoli giovedì dopo le visite mediche”.

I TIFOSI SODDISFATTI… La notizia dell’arrivo del terzino empolese, però, non è stata accolta con entusiasmo dalla piazza napoletana. Sul web i tifosi azzurri si mostrano piuttosto divisi, alcuni di loro sono soddisfatti dell’acquisto, altri si aspettavano qualcosa in più rispetto ad un giocatore sì promettente, ma comunque reduce dalla sua prima stagione in A. Alla prima fazione appartiene Bubi, che commenta così il tweet di Auriemma: “È il nuovo Cristian Maggio. Tutti buoni per mettere in panchina Hysaj”. Gli fanno eco Francesco: “Se piace ad Ancelotti vuol dire che è un ottimo difensore”, e Carlo: “Di Lorenzo grande giocatore, bravo Napoli”.

… E GLI SCONTENTI. Più numeroso, almeno sul web, appare però il partito degli scontenti. “Soddisfa chi?! Forse Aurelio De Laurentiis e il suo portafoglio! Non prendiamoci in giro”, commenta Simone, seguito a ruota da Marko: “I soliti acquisti che non servono a niente… Ahaha poi andiamo a Londra e si c… sotto”. Sono molti, infatti, i tifosi che chiedono giocatori con maggiore esperienza, per non ripetere gli errori commessi in questa stagione nelle gare decisive. “Anche quest’anno partiamo male – aggiunge Luigi – Ci vogliono 2 terzini di prima fascia, no simil Hysaj!”, con l’albanese che ancora una volta viene preso come termine di paragone negativo. La sintesi finale è di Alfonso: “Ottimo, sono proprio questi giocatori con grande esperienza europea, abituati alle grandi sfide, che ci vogliono, per giocarcela in Champions League”, scrive il tifoso con sarcasmo. Per capire chi ha ragione, però, bisognerà attendere l’inizio della prossima stagione.

SPORTEVAI | 28-05-2019 09:46