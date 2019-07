Napoli, tifosi esultano sui social: ecco quando arriva Rodriguez

In terra partenopea i tifosi sono in fermento. La campagna acquisti che sta mettendo in atto la dirigenza del Napoli sembra convincere i sostenitori azzurri che stanno rispondendo con grande entusiasmo. Il colpo in difesa con l’arrivo di Manolas (tra l’altro strappato alla Roma, una delle grandi rivali del club campano) ha cominciato a far sognare ma ovviamente c’è anche dell’altro che bolle in pentola. Parliamo ovviamente di James Rodriguez, fuoriclasse colombiano che sta per lasciare il Real Madrid.

Il regalo di De Laurentiis – Per quanto riguarda la trattativa in Spagna danno Rodriguez come ufficiale. Ma quando arriverà in Italia? Il quotidiano napoletano Il Roma ha lanciato una indiscrezione che è stata ripresa sui social da un mare di tifosi. Secondo il giornale visto che il ritiro del Napoli è fissato a Dimaro dal 6 al 26 luglio e il colombiano dovrebbe arrivare qualche giorno prima della fine (il 21 o il 229 ci sarebbe tutto il tempo per essere presentato con il resto della squadra il 25 luglio in piazza. Si tratta di un regalo che il presidente De Laurentiis vorrebbe fare a coloro che si recheranno fino in Trentino per vedere da vicino il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti.

I misteri del centrocampo – Dove invece sembrano esserci molti più dubbi è nel reparto centrale. Veretout è più lontano (e anche l’affare Lozano si è complicato parecchio) ma un nome nuovo circola insistentemente, ovvero Erik Pulgar del Bologna, valutato circa quindici milioni di euro. L’alternativa al sudamericano è Almendra, giocatore di prospettiva.

SPORTEVAI | 04-07-2019 11:53