Napoli, tifosi infuriati: Condannati da due errori arbitrali

Tre gol presi, una straordinaria rimonta e la beffa finale. Non è stata una serata con l’happy end per i sostenitori del Napoli. La sfida dell’Allianz Stadium ha regalato una delusione atroce ai partenopei, puniti da una clamorosa autorete di Koulibaly nelle ultimissime battute di gioco. A freddo, però, la delusione ha fatto spazio a polemiche e contestazioni.

Gli episodi contestati – Due, in particolare, le decisioni che hanno scatenato l’ira postuma dei tifosi napoletani. La prima: il mancato secondo giallo a Matuidi per un intervento duro ai danni di Allan sul 3-0, forse addirittura passibile di rosso diretto. La seconda: la punizione fischiata al 91′ per fallo di Elmas su Dybala, per molti inesistente.

I giudizi degli esperti – Per i moviolisti del Corriere dello Sport Matuidi doveva essere cacciato dal campo: “Arriva col sinistro sul collo del piede di Allan. L’intervento è bruttino (e lo stesso bianconero se ne accorge subito), il giallo era elementare e il francese era già stato sanzionato da Orsato“. Per gli stessi moviolisti però “c’è la punizione che porta al 4-3”. Non la pensa così Paolo Ziliani, che alla questione ha dedicato un Tweet, mentre per l’ex arbitro Luca Marelli il fischietto di Schio complessivamente ha diretto bene: “Da 8,70”. Con una sola piccola macchia: un mancato giallo a Koulibaly per gomitata a Bonucci nel primo tempo.

Le reazioni – Sui social, però, è furia partenopea. “Per una settimana non si è fatto altro che parlare del rigore su Mertens a Firenze, ecco i risultati: punizione inesistente per la Juve e beffa a tempo scaduto”, il commento di un tifoso su Facebook. “Ho rivisto l’azione che ha portato al 4-3: dov’è il fallo? È Dybala che, persa palla, cerca i piedi di Elmas“, l’analisi di un altro sostenitore. Più sfumate le critiche per la mancata espulsione di Matuidi: “Ma la verità è che, più che Orsato, la partita alla Juventus l’abbiamo regalata noi”, l’amara ammissione di un altro fan su Twitter.

SPORTEVAI | 01-09-2019 10:01