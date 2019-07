Napoli, tifosi perplessi per il nuovo acquisto

C’è un nuovo acquisto in casa Napoli. Attraverso i suoi canali web, la Spal ha ufficializzato la cessione di un suo tesserato, uno dei protagonisti della promozione in A nel 2017 e delle successive due stagioni in massima serie, al club guidato da Aurelio De Laurentiis. Ma il ‘colpo’ di mercato non ha scatenato gli entusiasmi dei tifosi. Anzi.

La nota – Ecco il comunicato della società estense: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa. Autore di 50 presenze in maglia biancazzurra, impreziosite dalla promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e da due salvezze consecutive nella massima serie, S.P.A.L. ringrazia Costa per il contributo offerto negli anni trascorsi a Ferrara“.

Gli scenari – Quasi sicuramente Costa sarà girato in prestito al Bari, l’altro club orbitante nella galassia De Laurentiis. Bari che dalla Spal ha ingaggiato il bomber Mirco Antenucci, per una serie C da protagonista. Sempre al club pugliese dovrebbe essere girato un altro colpo last minute del Napoli, il giovane gioiellino Michael Ijemuan Folorunsho, che la Virtus Francavilla ha appena comunicato di aver ceduto a titolo definitivo al club partenopeo.

Le reazioni – Le operazioni con Spal e Virtus Francavilla, chiuse durante gli infiniti stalli della trattativa per James Rodriguez, hanno indispettito parecchi tifosi del Napoli sui social. “Altro che James, Icardi e Lozano: questi sono i grandi acquisti di quest’anno”, è il commento di un fan deluso. “Costa, Costa…e chi è? Si può mai pensare di vincere con questi sconosciuti?”, la riflessione di un altro. E a chi fa notare che sia l’ex calciatore della Spal che Folorunsho saranno girati al Bari, la risposta è servita: “De Laurentiis si dedichi interamente al Bari e lasci il Napoli“.

13-07-2019