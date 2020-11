Napoli, tifosi sicuri: “Dobbiamo puntare su di lui”

Non è stata una settimana particolarmente felice per i tifosi del Napoli. Il club partenopeo è stato il protagonista dell’ultimo caso del calcio italiano, quello che riguarda la partita mancata con la Juventus che continua a far discutere e continuerà a farlo ancora per settimane.

La decisione della corte di appello è arrivata e non è stata positiva per gli azzurri che hanno visto la conferma del 3-0 a favore della Juventus e del punto di penalità in campionato. Nonostante la voglia di De Laurentiis si affidarsi a tutti i gradi di giudizio sembra difficile un ribaltamento della situazione, e c’è chi teme che ora la Figc possa anche provare a comminare una sanzione più grave per mancato rispetto dei protocolli.

La situazione di tensione

A Napoli si vive dunque una situazione di tensione. L’ottima partenza in campionato per la squadra di Rino Gattuso è stata di fatto offuscata da queste polemiche. La tifoseria partenopea si sotto tiro dopo questa situazione ma una buona notizia arriva dalle gare delle nazionali in giro per l’Europa.

Elmas, raggio di sole

In un momento così particolare per il club azzurro arriva come un raggio di sole la prestazione di Elijf Elmas con la maglia della sua Macedonia contro la Georgia. La sua Macedonia ha infatti conquistato per la prima l’accesso alla fase finale dell’Europeo con una vittoria firmata dall’ex partenopeo Goran Pandev, dopo una meravigliosa azione sulla fascia del centrocampista.

Il centrocampista del Napoli ha messo il suo zampino nel gol della vittoria con una splendida azione personale sulla fascia sinistra e proprio lui che era stato fermato dal Covid, ora diventa un punto di riferimento per i fan partenopei: “Sono convinto che se gli diamo un minimo di continuità, non lo togliamo più dal campo”, dice un tifoso. “Che magia che ha fatto Elmas”, scrive un altro tifoso. E sul centrocampista i tifosi partenopei si dividono. Elmas, dal suo arrivo a Napoli, ha mostrato sprazzi di grande potenziale ma forse non è riuscito ad avere quella potenzialità di minutaggio e di rendimento che gli hanno permesso di esprimerlo.

SPORTEVAI | 13-11-2020 08:55