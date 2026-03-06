Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte per l’attacco, D’Aversa punta sulla coppia Simeone-Zapata

Allo Stadio Maradona va in scena l’anticipo della 28esima giornata di serie A: Conte fa ancora i conti con i tanti infortunati, D’Aversa prova a mettere lo sgambetto

Una sfida da non sbagliare. Antonio Conte ha avvisato il suo Napoli dell’importanza del match con il Torino. Dopo la vittoria sofferta contro il Verona, gli azzurri cercano punti importanti in ottica Champions. Ma dalla parte opposta del campo c’è la formazione di D’Aversa, subentrato alla gestione Baroni, che vuole un finale di campionato di alto livello per i granata e lasciarsi alle spalle una stagione decisamente complicata.

Napoli: Hojlund con Alisson e Vergara

La lista degli infortunati in casa Napoli non accenna a ridursi almeno per il momento. Si avvicinano i rientri di De Bruyne e Anguissa ma per la gara con il Torino, il tecnico partenopeo dovrà fare ancora di necessità virtù. In porta ci sarà l’ex Milinkovic-Savic alle spalle di una difesa a tre che sarà composta da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera che prende il posto di Beukema. A centrocampo fuori sia Lobotka che McTominay, al loro posto trovano spazio Elmas e Gilmour con Politano e Spinazzola sull’esterno. Il tridente vede la presenza di Hojlund accompagnato da Vergara e Alisson.

Torino: D’Aversa sceglie l’attacco “pesante”

Roberto D’Aversa dà la sensazione di non volersi accontentare di un match di attesa. Il nuovo tecnico del Torino arriva a Napoli con l’ambizione di mettere in difficoltà i padroni di casa e per questo non sorprende la scelta di affidarsi ai suoi migliori interpreti con l’attacco che sarà formato dalla coppia “pesante” Simeone e Zapata (entrambi ex della partita). La linea difensiva davanti a Paleari è composta da Coco, Ismajli ed Ebosse. Mentre a centrocampo ci saranno Lazaro, Prati, Gineitis e Obrador con Vlasic nel ruolo di trequartista.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Torino valida per la 28esima giornata di serie A: