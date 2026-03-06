Calvario Napoli, nuova tegola per Conte: si ferma Vergara, Anguissa subito in campo dopo quasi 4 mesi

Gli Azzurri perdono un altro giocatore per infortunio. Al termine della prima frazione di gioco nella gara contro i granata di D'Aversa è Vergara ad aver alzato bandiera bianca

Ennesimo infortunio in casa Napoli. Al termine della prima frazione della gara del Maradona contro il Torino, gli Azzurri perdono Antonio Vergara, costretto ad abbandonare il campo al rientro dagli spogliatoi.

Napoli, si ferma Vergara

La sfortuna che sta investendo il Napoli da inizio stagione non sembra intenzionata a concedere tregua ad Antonio Conte. La sfida interna vinta 2-1 contro il Torino “regala” infatti agli Azzurri l’ennesimo infortunio. Nella sera in cui tornano in panchina i lungodegenti Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, i campioni d’Italia sono costretti a fare i conti con lo stop di Vergara.

Vergara esce dal campo zoppicando

Premiato prima del match dalla Lega come rising star del mese di febbraio, il giovane talento partenopeo ha accusato un problema fisico appena prima del termine del primo tempo della gara contro i granata aperta dopo pochi minuti dalla bella rete di Allison Santos. Espressione corrucciata e scarpino sinistro in mano, Vergara ha abbandonato il campo zoppicando vistosamente.

Anguissa subito in campo

Inevitabile il cambio nell’intervallo, con Conte costretto con molta probabilità a rilanciare anzitempo rispetto alla tabella di rientro Zambo Anguissa, ai box da 117 giorni dalla gara con il Bologna dello scorso 9 novembre e difficilmente con un tempo intero nelle gambe. A 11′ dal novantesimo della gara – qui le nostre pagelle – si rivede in campo anche KDB.

Problema alla pianta del piede per Vergara

Per quanto riguarda Vergara, che si è seduto in panchina, come segnalato in telecronaca da DAZN, si tratterebbe di un problema alla pianta del piede. Un infortunio che sarà da rivalutare nelle prossime ore e che si va ad aggiungere a quelli di Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Neres e Rrahmani.

