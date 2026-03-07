Napoli-Torino, moviola: Fabbri, siparietto con Anguissa e ingresso vietato poi quei 10’ scatenati ad ammonire

La prova dell’arbitro Michael Fabbri al Maradona nell’anticipo di A analizzata al microscopio, il fischietto di Faenza ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un tempo col fischietto in tasca e l’altro con ammonizioni in serie: alterna la direzione di gara di Fabbri a Fuorigrotta per Napoli-Torino, nessun episodio clamoroso ma qualche scelta discutibile. Vediamo cosa è successo.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo tempo intenso e duro ma Fabbri fischia pochissimo. Al 45′ esce per infortunio Vergara per problemi alla pianta del piede ed entra Zambo Anguissa, che ritorna dopo il lungo infortunio. L’arbitro Fabbri però non gli concede subito l’ok: gli fa levare la calzamaglia nera perché ciò che va sotto la divisa deve essere del colore principale della maglia da gioco.

Primo ammonito dopo oltre un’ora

Solo al 63′ il primo giallo, è per Gineitis dopo un fallo su Anguissa. In pochi minuti l’arbitro cambia metro e ammonisce tre giocatori: al 64′ infatti è la volta di Ismajli per fallo su Hojlund e al 73′ il giallo tocca a Lazaro che frena la ripartenza di Politano. Dopo 5′ di recupero la gara finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Napoli-Torino, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Inter-Genoa.

I precedenti di Fabbri con Napoli e Torino

Erano 21 i precedenti di Fabbri con i granata (4 vittorie, 9 pari e 8 ko), 18 con gli azzurri (8 successi, 9 pareggi e una sola sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Polito con Perri IV uomo, Maggioni al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Gineitis, Ismajili, Lazaro.