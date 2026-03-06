Napoli-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli–Torino inaugura il venerdì della 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 6 marzo 2026 alle 20.45. Sfida ad obiettivi opposti: azzurri in piena corsa Champions (3° posto, 53 punti; 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 41 gol fatti, 28 subiti), granata alla ricerca di ossigeno in classifica (14° posto, 30 punti; 8 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 27 gol segnati, 47 incassati). Maradona fin qui fortino: Napoli imbattuto in casa, Torino discontinuo ma pronto a graffiare in ripartenza.
- Probabili formazioni di Napoli-Torino
- Gli indisponibili di Napoli-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Torino
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Napoli e Torino
Probabili formazioni di Napoli-Torino
A poche ore dal via, si va verso un Napoli più verticale con trazione sulle corsie: Politano e Spinazzola potrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Lobotka e Elmas dovrebbero dare equilibrio tra palleggio e pressione. Davanti, opzione Højlund per attaccare la profondità, con Vergara e Santos a supporto. Dietro, blocco a tre con Beukema, Jesus e Buongiorno. Pesano le assenze di Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Neres. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2: catena di destra con Lazaro e densità centrale affidata a Prati–Gineitis, trequarti a Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata. Dietro, equilibrio con Coco, Ismajli ed Ebosse. Tra gli indisponibili spiccano Aboukhlal e Savva. Non risultano squalificati, ma qualche ballottaggio potrebbe sciogliersi solo in rifinitura.
- Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.
Gli indisponibili di Napoli-Torino
Situazione infermeria a tinte alterne: il Napoli perde pedine chiave in difesa e tra le corsie, mentre il Torino deve rinunciare a alternative importanti in avanti. Rotazioni obbligate per gli azzurri, gestione delle energie per i granata. Ad oggi non risultano squalificati.
- Napoli – Infortunati: Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), McTominay (stiramento ai glutei), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli in buon momento con tre successi nelle ultime cinque e imbattibilità interna che dà fiducia; Torino altalenante ma capace di colpi esterni, alternando vittorie pulite a stop pesanti. Trend che promette una gara tesa, decisa dagli episodi sulle palle inattive e nelle transizioni.
|Napoli
|ok
|ok
|x
|ko
|ok
|Torino
|ok
|x
|ko
|ko
|ok
Napoli – 10 punti nelle ultime 5:
- Napoli–Fiorentina 2-1
- Genoa–Napoli 2-3
- Napoli–Roma 2-2
- Atalanta–Napoli 2-1
- Verona–Napoli 1-2
Torino – 7 punti nelle ultime 5:
- Torino–Lecce 1-0
- Fiorentina–Torino 2-2
- Torino–Bologna 1-2
- Genoa–Torino 3-0
- Torino–Lazio 2-0
L’arbitro di Napoli-Torino
Designato Michael Fabbri di Ravenna: in questa Serie A ha diretto 10 gare, fischiando 4 rigori, 41 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette (4,4 cartellini a partita; 5,7 falli per cartellino). Assistenti Bahri–Politi, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.
Informazioni interessanti sul match
Il duello tra Napoli e Torino arriva nel segno dei contrasti: Maradona quasi inespugnabile e granata pericolosi quando possono distendersi. I precedenti al Sud sorridono agli azzurri, ma l’andata ha raccontato un Torino capace di colpire. Venerdì da tenere d’occhio i duelli aerei (azzurri già a quota 9 reti di testa), le palle inattive e la trequarti granata, dove Vlasic può accendere le punte. Occhi su Højlund, vicino alla doppia cifra, e su un possibile ex-fattore come Simeone. Per gli equilibri, decisivi gli esterni: Politano–Spinazzola da una parte, Lazaro–Obrador dall’altra. Match che potrebbe sbloccarsi con un episodio e vivere di break improvvisi.
- Dopo l’1-0 dell’andata, il Torino può centrare il doppio colpo stagionale contro il Napoli per la prima volta dal 2008/09; gli azzurri non restano due gare di fila senza segnare ai granata dal 2019.
- All’era dei tre punti, al Maradona il Napoli ha perso solo una volta contro il Torino (9V, 7N), con tre successi nelle ultime quattro sfide interne.
- Unico precedente di venerdì in A tra le due: 1-1 l’8 marzo 2024 al Maradona, con pari firmato da Kvaratskhelia dopo il vantaggio di Sanabria.
- Il Napoli ha otto vittorie e quattro pareggi in casa in questo campionato: può chiudere imbattuto le prime 13 interne come non accadeva dal 2018/19.
- Con l’avvio di una nuova gestione, il Torino punta a dare continuità: non vince le prime due in A con un nuovo tecnico dal 1981/82.
- Gli azzurri sono a quota 9 gol di testa in stagione: possono toccare la doppia cifra per la quarta volta nelle ultime cinque annate.
- Il Torino ha segnato il 78% dei gol su azione (primato in A), ma è anche la squadra che ha incassato più reti da azione (37).
- Un gol porterebbe Højlund in doppia cifra nei top 5 campionati per la seconda volta in carriera e, con il Napoli, al primo bis consecutivo in A.
- Lukaku storicamente incisivo contro il Torino: 5 gol e 4 assist in Serie A contro i granata.
- Simeone, ex azzurro, è a un passo dalle 100 partecipazioni attive in A tra gol e assist.
Le statistiche stagionali di Napoli e Torino
Numeri alla mano, il Napoli comanda possesso (57,2%) e produzione offensiva (41 gol, 16,08% conversione) con 9 clean sheet; il Torino è più diretto (44,0% di possesso), preciso al tiro (50,22% sullo specchio) ma concede troppo (47 gol subiti) nonostante 10 gare a porta inviolata. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,6), più cross utili per i granata (24,95% acc. contro 22,06%).
Giocatori: per il Napoli spicca Højlund (9 gol) con supporto di McTominay (6 gol) e gli assist di Politano/McTominay (3). Tra i più sanzionati azzurri Jesus (8 gialli). Nel Torino guida la classifica marcatori Vlasic e Simeone (6), con contributo di Adams (4); più ammonito Vlasic (7). Clean sheet: Meret 2, Paleari 7.
|Napoli
|Torino
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|16
|8
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|6
|13
|Gol fatti
|41
|27
|Gol subiti
|28
|47
|Possesso palla (%)
|57,2
|44,0
|Tiri nello specchio
|126
|114
|Precisione tiri in porta (%)
|49,41
|50,22
|Clean sheet
|9
|10
|PPDA
|12,9
|13,6
|Accuratezza cross (%)
|22,06
|24,95
|Cartellini gialli
|38
|54
|Cartellini rossi
|2
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Napoli-Torino?
-
Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Napoli-Torino?
-
Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Torino?
-
L’arbitro è Michael Fabbri; assistenti Bahri–Politi, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.