Napoli-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Torino di Serie A 2025-26, 28a giornata: tutte le informazioni fondamentali

NapoliTorino inaugura il venerdì della 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 6 marzo 2026 alle 20.45. Sfida ad obiettivi opposti: azzurri in piena corsa Champions (3° posto, 53 punti; 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 41 gol fatti, 28 subiti), granata alla ricerca di ossigeno in classifica (14° posto, 30 punti; 8 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 27 gol segnati, 47 incassati). Maradona fin qui fortino: Napoli imbattuto in casa, Torino discontinuo ma pronto a graffiare in ripartenza.


Probabili formazioni di Napoli-Torino

A poche ore dal via, si va verso un Napoli più verticale con trazione sulle corsie: Politano e Spinazzola potrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Lobotka e Elmas dovrebbero dare equilibrio tra palleggio e pressione. Davanti, opzione Højlund per attaccare la profondità, con Vergara e Santos a supporto. Dietro, blocco a tre con Beukema, Jesus e Buongiorno. Pesano le assenze di Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Neres. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2: catena di destra con Lazaro e densità centrale affidata a PratiGineitis, trequarti a Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata. Dietro, equilibrio con Coco, Ismajli ed Ebosse. Tra gli indisponibili spiccano Aboukhlal e Savva. Non risultano squalificati, ma qualche ballottaggio potrebbe sciogliersi solo in rifinitura.

  • Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund.

  • Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

Gli indisponibili di Napoli-Torino

Situazione infermeria a tinte alterne: il Napoli perde pedine chiave in difesa e tra le corsie, mentre il Torino deve rinunciare a alternative importanti in avanti. Rotazioni obbligate per gli azzurri, gestione delle energie per i granata. Ad oggi non risultano squalificati.

  • Napoli – Infortunati: Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), McTominay (stiramento ai glutei), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
  • Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in buon momento con tre successi nelle ultime cinque e imbattibilità interna che dà fiducia; Torino altalenante ma capace di colpi esterni, alternando vittorie pulite a stop pesanti. Trend che promette una gara tesa, decisa dagli episodi sulle palle inattive e nelle transizioni.

Napoli ok ok x ko ok
Torino ok x ko ko ok

Napoli – 10 punti nelle ultime 5:

  • Napoli–Fiorentina 2-1
  • Genoa–Napoli 2-3
  • Napoli–Roma 2-2
  • Atalanta–Napoli 2-1
  • Verona–Napoli 1-2

Torino – 7 punti nelle ultime 5:

  • Torino–Lecce 1-0
  • Fiorentina–Torino 2-2
  • Torino–Bologna 1-2
  • Genoa–Torino 3-0
  • Torino–Lazio 2-0

L’arbitro di Napoli-Torino

Designato Michael Fabbri di Ravenna: in questa Serie A ha diretto 10 gare, fischiando 4 rigori, 41 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette (4,4 cartellini a partita; 5,7 falli per cartellino). Assistenti BahriPoliti, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Napoli e Torino arriva nel segno dei contrasti: Maradona quasi inespugnabile e granata pericolosi quando possono distendersi. I precedenti al Sud sorridono agli azzurri, ma l’andata ha raccontato un Torino capace di colpire. Venerdì da tenere d’occhio i duelli aerei (azzurri già a quota 9 reti di testa), le palle inattive e la trequarti granata, dove Vlasic può accendere le punte. Occhi su Højlund, vicino alla doppia cifra, e su un possibile ex-fattore come Simeone. Per gli equilibri, decisivi gli esterni: PolitanoSpinazzola da una parte, LazaroObrador dall’altra. Match che potrebbe sbloccarsi con un episodio e vivere di break improvvisi.

  • Dopo l’1-0 dell’andata, il Torino può centrare il doppio colpo stagionale contro il Napoli per la prima volta dal 2008/09; gli azzurri non restano due gare di fila senza segnare ai granata dal 2019.
  • All’era dei tre punti, al Maradona il Napoli ha perso solo una volta contro il Torino (9V, 7N), con tre successi nelle ultime quattro sfide interne.
  • Unico precedente di venerdì in A tra le due: 1-1 l’8 marzo 2024 al Maradona, con pari firmato da Kvaratskhelia dopo il vantaggio di Sanabria.
  • Il Napoli ha otto vittorie e quattro pareggi in casa in questo campionato: può chiudere imbattuto le prime 13 interne come non accadeva dal 2018/19.
  • Con l’avvio di una nuova gestione, il Torino punta a dare continuità: non vince le prime due in A con un nuovo tecnico dal 1981/82.
  • Gli azzurri sono a quota 9 gol di testa in stagione: possono toccare la doppia cifra per la quarta volta nelle ultime cinque annate.
  • Il Torino ha segnato il 78% dei gol su azione (primato in A), ma è anche la squadra che ha incassato più reti da azione (37).
  • Un gol porterebbe Højlund in doppia cifra nei top 5 campionati per la seconda volta in carriera e, con il Napoli, al primo bis consecutivo in A.
  • Lukaku storicamente incisivo contro il Torino: 5 gol e 4 assist in Serie A contro i granata.
  • Simeone, ex azzurro, è a un passo dalle 100 partecipazioni attive in A tra gol e assist.

Le statistiche stagionali di Napoli e Torino

Numeri alla mano, il Napoli comanda possesso (57,2%) e produzione offensiva (41 gol, 16,08% conversione) con 9 clean sheet; il Torino è più diretto (44,0% di possesso), preciso al tiro (50,22% sullo specchio) ma concede troppo (47 gol subiti) nonostante 10 gare a porta inviolata. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,6), più cross utili per i granata (24,95% acc. contro 22,06%).

Giocatori: per il Napoli spicca Højlund (9 gol) con supporto di McTominay (6 gol) e gli assist di Politano/McTominay (3). Tra i più sanzionati azzurri Jesus (8 gialli). Nel Torino guida la classifica marcatori Vlasic e Simeone (6), con contributo di Adams (4); più ammonito Vlasic (7). Clean sheet: Meret 2, Paleari 7.

Napoli Torino
Partite giocate 27 27
Vittorie 16 8
Pareggi 5 6
Sconfitte 6 13
Gol fatti 41 27
Gol subiti 28 47
Possesso palla (%) 57,2 44,0
Tiri nello specchio 126 114
Precisione tiri in porta (%) 49,41 50,22
Clean sheet 9 10
PPDA 12,9 13,6
Accuratezza cross (%) 22,06 24,95
Cartellini gialli 38 54
Cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Napoli-Torino?

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Napoli-Torino?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli-Torino?

L’arbitro è Michael Fabbri; assistenti Bahri–Politi, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.

