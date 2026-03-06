Napoli-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Torino di Serie A 2025-26, 28a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Napoli–Torino inaugura il venerdì della 28a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli venerdì 6 marzo 2026 alle 20.45. Sfida ad obiettivi opposti: azzurri in piena corsa Champions (3° posto, 53 punti; 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 41 gol fatti, 28 subiti), granata alla ricerca di ossigeno in classifica (14° posto, 30 punti; 8 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 27 gol segnati, 47 incassati). Maradona fin qui fortino: Napoli imbattuto in casa, Torino discontinuo ma pronto a graffiare in ripartenza.

Probabili formazioni di Napoli-Torino

A poche ore dal via, si va verso un Napoli più verticale con trazione sulle corsie: Politano e Spinazzola potrebbero garantire ampiezza, mentre in mezzo Lobotka e Elmas dovrebbero dare equilibrio tra palleggio e pressione. Davanti, opzione Højlund per attaccare la profondità, con Vergara e Santos a supporto. Dietro, blocco a tre con Beukema, Jesus e Buongiorno. Pesano le assenze di Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay e Neres. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2: catena di destra con Lazaro e densità centrale affidata a Prati–Gineitis, trequarti a Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata. Dietro, equilibrio con Coco, Ismajli ed Ebosse. Tra gli indisponibili spiccano Aboukhlal e Savva. Non risultano squalificati, ma qualche ballottaggio potrebbe sciogliersi solo in rifinitura.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Santos; Højlund.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

Gli indisponibili di Napoli-Torino

Situazione infermeria a tinte alterne: il Napoli perde pedine chiave in difesa e tra le corsie, mentre il Torino deve rinunciare a alternative importanti in avanti. Rotazioni obbligate per gli azzurri, gestione delle energie per i granata. Ad oggi non risultano squalificati.

Napoli – Infortunati: Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), McTominay (stiramento ai glutei), Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Napoli in buon momento con tre successi nelle ultime cinque e imbattibilità interna che dà fiducia; Torino altalenante ma capace di colpi esterni, alternando vittorie pulite a stop pesanti. Trend che promette una gara tesa, decisa dagli episodi sulle palle inattive e nelle transizioni.

Napoli ok ok x ko ok Torino ok x ko ko ok

Napoli – 10 punti nelle ultime 5:

Napoli–Fiorentina 2-1

Genoa–Napoli 2-3

Napoli–Roma 2-2

Atalanta–Napoli 2-1

Verona–Napoli 1-2

Torino – 7 punti nelle ultime 5:

Torino–Lecce 1-0

Fiorentina–Torino 2-2

Torino–Bologna 1-2

Genoa–Torino 3-0

Torino–Lazio 2-0

L’arbitro di Napoli-Torino

Designato Michael Fabbri di Ravenna: in questa Serie A ha diretto 10 gare, fischiando 4 rigori, 41 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette (4,4 cartellini a partita; 5,7 falli per cartellino). Assistenti Bahri–Politi, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Napoli e Torino arriva nel segno dei contrasti: Maradona quasi inespugnabile e granata pericolosi quando possono distendersi. I precedenti al Sud sorridono agli azzurri, ma l’andata ha raccontato un Torino capace di colpire. Venerdì da tenere d’occhio i duelli aerei (azzurri già a quota 9 reti di testa), le palle inattive e la trequarti granata, dove Vlasic può accendere le punte. Occhi su Højlund, vicino alla doppia cifra, e su un possibile ex-fattore come Simeone. Per gli equilibri, decisivi gli esterni: Politano–Spinazzola da una parte, Lazaro–Obrador dall’altra. Match che potrebbe sbloccarsi con un episodio e vivere di break improvvisi.

Dopo l’1-0 dell’andata, il Torino può centrare il doppio colpo stagionale contro il Napoli per la prima volta dal 2008/09; gli azzurri non restano due gare di fila senza segnare ai granata dal 2019.

può centrare il doppio colpo stagionale contro il per la prima volta dal 2008/09; gli azzurri non restano due gare di fila senza segnare ai granata dal 2019. All’era dei tre punti, al Maradona il Napoli ha perso solo una volta contro il Torino (9V, 7N), con tre successi nelle ultime quattro sfide interne.

ha perso solo una volta contro il (9V, 7N), con tre successi nelle ultime quattro sfide interne. Unico precedente di venerdì in A tra le due: 1-1 l’8 marzo 2024 al Maradona, con pari firmato da Kvaratskhelia dopo il vantaggio di Sanabria .

dopo il vantaggio di . Il Napoli ha otto vittorie e quattro pareggi in casa in questo campionato: può chiudere imbattuto le prime 13 interne come non accadeva dal 2018/19.

ha otto vittorie e quattro pareggi in casa in questo campionato: può chiudere imbattuto le prime 13 interne come non accadeva dal 2018/19. Con l’avvio di una nuova gestione, il Torino punta a dare continuità: non vince le prime due in A con un nuovo tecnico dal 1981/82.

punta a dare continuità: non vince le prime due in A con un nuovo tecnico dal 1981/82. Gli azzurri sono a quota 9 gol di testa in stagione: possono toccare la doppia cifra per la quarta volta nelle ultime cinque annate.

Il Torino ha segnato il 78% dei gol su azione (primato in A), ma è anche la squadra che ha incassato più reti da azione (37).

ha segnato il 78% dei gol su azione (primato in A), ma è anche la squadra che ha incassato più reti da azione (37). Un gol porterebbe Højlund in doppia cifra nei top 5 campionati per la seconda volta in carriera e, con il Napoli , al primo bis consecutivo in A.

in doppia cifra nei top 5 campionati per la seconda volta in carriera e, con il , al primo bis consecutivo in A. Lukaku storicamente incisivo contro il Torino : 5 gol e 4 assist in Serie A contro i granata.

storicamente incisivo contro il : 5 gol e 4 assist in Serie A contro i granata. Simeone, ex azzurro, è a un passo dalle 100 partecipazioni attive in A tra gol e assist.

Le statistiche stagionali di Napoli e Torino

Numeri alla mano, il Napoli comanda possesso (57,2%) e produzione offensiva (41 gol, 16,08% conversione) con 9 clean sheet; il Torino è più diretto (44,0% di possesso), preciso al tiro (50,22% sullo specchio) ma concede troppo (47 gol subiti) nonostante 10 gare a porta inviolata. Pressioni simili (PPDA 12,9 vs 13,6), più cross utili per i granata (24,95% acc. contro 22,06%).

Giocatori: per il Napoli spicca Højlund (9 gol) con supporto di McTominay (6 gol) e gli assist di Politano/McTominay (3). Tra i più sanzionati azzurri Jesus (8 gialli). Nel Torino guida la classifica marcatori Vlasic e Simeone (6), con contributo di Adams (4); più ammonito Vlasic (7). Clean sheet: Meret 2, Paleari 7.

Napoli Torino Partite giocate 27 27 Vittorie 16 8 Pareggi 5 6 Sconfitte 6 13 Gol fatti 41 27 Gol subiti 28 47 Possesso palla (%) 57,2 44,0 Tiri nello specchio 126 114 Precisione tiri in porta (%) 49,41 50,22 Clean sheet 9 10 PPDA 12,9 13,6 Accuratezza cross (%) 22,06 24,95 Cartellini gialli 38 54 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Torino? Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Napoli-Torino? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Torino? L’arbitro è Michael Fabbri; assistenti Bahri–Politi, IV Perri, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni.