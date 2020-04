Napoli, Totti procuratore di Lorenzo Insigne? Il retroscena

C’è un retroscena che oggi occupa l’ immaginazione di quanti già prospettano una nuova geografia delle procure in Italia, soprattutto in serie A. “Hai visto, Insigne non è più con Raiola”, dice l’ex campione del mondo, Fabio Cannavaro in una video chiamata ormai celebre. E Francesco Totti, di rimando: “Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!”. Toni amichevoli, cordiali, quasi allegri nonostante l’emergenza coronavirus strappi poche risa. Eppure Totti ha davvero deciso di abbandonare la Roma e quel ruolo da dirigente che poco lo vestiva per fondare una propria società e intraprendere un percorso manageriale legato al mondo del calcio fornendo assistenza e consulenza attraverso le sue CT10 e IT Scouting. Se Lorenzo Insigne decidesse di abbandonare Mino Raiola per la leggenda romanista anche il rapporto con la società, il Napoli, muterebbe. E non poco. Uno scenario per nulla trascurabile, riportato dal Corriere dello Sport.

Rottura Raiola-Insigne? Totti ne approfitta

Il dialogo tra Cannavaro e Totti sarebbe una notizia, in questo senso. Lorenzo e Raiola si sono separati. “Si, ho seguito. Lo so. Ho sentito ieri Insigne”, la risposta pronta. Cioe? martedi?. Occasione ghiotta, troppo ghiotta, e Fabio la butta li?: “Perché? non lo prendi tu?”. “Tutto fatto!”, replica ironico Totti. Solo il tempo porterà a una conferma o meno di queste suggestioni che così lontane poi non sono.

Rino Gattuso nel futuro di Totti

Come anche l’idea, velatamente e scherzosamente accennata, di un nuovo rapporto professionale tra Cannavaro e Totti: “Potresti essere il nostro primo allenatore”, la provocazione di Francesco. “In effetti non ho un procuratore”, la risposta di Fabio. E poi cominciano a chiacchierare anche di un altro amico: Rino Gattuso, attuale allenatore del Napoli.”Ho incontrato Rino a Napoli”, dice Cannavaro. “L’hai visto? Devo andarlo a trovare. Appena ci danno il via libera lo vado a salutare”, risponde Totti. “Vai, è super carico. Sta bene, sta bene”. Che ci sia spazio anche per lui, tra i suoi possibili assistiti?

VIRGILIO SPORT | 16-04-2020 12:32