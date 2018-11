Napoli travolgente: vittoria con turn over e Juve più vicina

Il Napoli travolge l’Empoli con un netto 5-1 e si avvicina alla Juve, ora a tre punti di distanza. Tutto facile per la squadra di Ancelotti, in vantaggio di due reti già nei primi 45 minuti: a segno Insigne e Mertens. L’Empoli accorcia subito le distanze, ad inizio ripresa, con Caputo, ma è ancora Mertens a portare i partenopei sopra di due gol al minuto 64. Milik e di nuovo il belga, infine, portano il risultato sul 5-1.

Una partita vinta dagli attaccanti: la coppia Insigne-Mertens ma anche Milik, che ritrova il gol dopo diverse giornate. Una prestazione che fa ben sperare in vista del match di Champions League contro il PSG di Cavani, vero e proprio sogno di mercato dei partenopei.

Il Napoli sogna in campionato e sogna anche sul mercato. Secondo indiscrezioni i partenopei stanno pensando a un possibile ritorno di Edinson Cavani a gennaio. Dopo la partita d'andata tra il Paris Saint Germain e la squadra azzurra al Parco dei Principi, ci sarebbe stato anche un incontro e un lungo colloquio tra l'attaccante uruguaiano e il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Il Matador ha un contratto in scadenza nel 2020, ma a Parigi la sua esperienza sta vivendo alti e bassi ed è possibile un suo ritorno in Italia.

Cavani ha espresso in alcune passate interviste la sua nostalgia per Napoli, ma sa che dovrà ridursi di molto l'ingaggio per poter tornare a vestire l'azzurro (ora percepisce 12 milioni di euro, una cifra troppo alta per le casse del club partenopeo). Dopo aver vinto il Golden Foot a Montecarlo, l'uruguaiao si è espresso così sulle voci che lo riguardano: "I rumour del Napoli? Voci che fanno piacere, ma adesso lasciamo perdere il calciomercato". I tifosi del Napoli aspettano fiduciosi: sotto il Vesuvio Cavani realizzò 104 reti in appena tre stagioni, lasciando un grande ricordo.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 22:45