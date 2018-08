Napoli travolto, De Laurentiis compra e accusa

La tournée inglese del Napoli, unica delle big della Serie A insieme all’Inter a non aver ceduto alla “tentazione” di trascorrere parte dell’estate negli Stati Uniti, inizia con il piede sbagliato. La squadra di Ancelotti è stata travolta per 5-0 dal Liverpool a Dublino in una serata che ha evidenziato gli attuali limiti di gioco e di organico della rosa azzurra, ritoccata ben poco sul mercato. I ritmi indiavolati della squadra di Klopp hanno spazzato via un Napoli timido, lento e prevedibile, oltre che tradito dai singoli, in ogni reparto. Gara in salita già dopo otto minuti: segna prima Milner dopo un minuto con un gran tiro da fuori e poi Wijnaldum, di testa all’8’, approfittando di un’uscita a vuoto del portiere Karnezis. Nel primo tempo anche una rete ingiustamente annullata a Firmino per fuorigioco inesistente, ma è nella ripresa che il Napoli crolla, subendo tre reti in 18’, a firma di Salah, Sturridge e Moreno.

A margine della partita ha parlato il presidente De Laurentiis, che ha rilanciato la sfida del nuovo Bari, pronto a sognare addirittura il ripescaggio in Serie C, e poi dato un paio di notizie di mercato: “Koulbaly ha rinnovato fino al 2023, per lui abbiamo rifiutato 90 milioni. Abbiamo preso Malcuit per 12 milioni più uno di bonus e speriamo arrivi Ochoa”.

Non poteva mancare la frecciata alla Juventus: “Chiedo ai tifosi di non essere tristi, godiamoci questa squadra. Io voglio vincere, ma senza imbrogliare: se arrivo secondo perché c'è qualcuno che imbroglia, io resto secondo, rispettando le regole”.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 21:10