Napoli, tutto fatto per il nuovo portiere

In attesa dell’ufficialità possiamo già dirlo: sarà Rui Patricio il portiere del Napoli nella prossima stagione.

La trattativa per l’approdo dell’estremo difensore dello Sporting Lisbona in serie A è in fase avanzatissima. Lo conferma anche il neo dg del club portoghese: “Il Napoli è il club che vuole Rui Patricio e tutto sta procedendo in questa direzione – le parole di Augusto Inacio a Rtp3 -. Tra l'altro, le trattative erano già in corso quando sono arrivato con i documenti all'amministrazione e al presidente".

L’approdo di Rui Patricio al Napoli libera la strada alla Juventus per l’ingaggio di Mattia Perin, a lungo inseguito anche dai partenopei.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 11:45