Napoli, tutto ok per Osimhen dopo gli esami

Napoli in attesa di novità su Victor Osimhen. L’attaccante, titolare con la sua Nigeria nella gara contro la Sierra Leone, è uscito in barella per infortunio quando mancavano circa venti minuti alla fine.

Secondo le prime informazioni Osimhen sarebbe caduto male sul polso dopo uno scontro. Come riportato da ‘Sky Sport’ l’ex Lille avrebbe rimediato una forte contusione al braccio che comunque non desterebbe grosse preoccupazioni. Nessun problema per le articolazioni.

Lo stesso attaccante, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe chiamato il Napoli per rassicurare tutti.

Il numero 9 azzurro peraltro era stato grande protagonista della partita, realizzando il goal del momentaneo 2-0 e fornendo l’assist del 4-0.

Sul risultato di 4-2 però, come detto, ecco l’infortunio e l’uscita in barella. Nel finale poi la Sierra Leone è riuscita a completare la clamorosa rimonta pareggiando per 4-4.

Adesso bisognerà capire se Osimhen resterà con la sua nazionale o rientrerà immediatamente in Italia. Il Napoli attende buone notizie.

OMNISPORT | 14-11-2020 12:02