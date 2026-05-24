Napoli-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli–Udinese chiude la 38a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 24 maggio 2026 alle ore 18:00. I partenopei arrivano da 2° in classifica con 73 punti in 37 gare (22 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 57 gol segnati, 36 subiti) e puntano alla certezza del secondo posto: una sfida di alta quota per chiudere con stile. I friulani sono 10° con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 15 sconfitte; 45 gol fatti, 47 incassati), tranquilli ma ancora desiderosi di un colpo di prestigio esterno.
- Probabili formazioni di Napoli-Udinese
- Gli indisponibili di Napoli-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Udinese
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Napoli e Udinese
Probabili formazioni di Napoli-Udinese
A poche ore dal via, Conte potrebbe confermare il 3-4-2-1: tra i pali Meret; dietro blocco a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie, spinta e ampiezza dovrebbero arrivare da Politano a destra e Spinazzola a sinistra, con Lobotka e McTominay in mezzo per garantire equilibrio e inserimenti. Sulla trequarti, si va verso la qualità di De Bruyne e la soluzione strappo di Santos a sostegno di Højlund. In casa Napoli pesa l’assenza di Neres, mentre l’Udinese di Runjaić dovrebbe ripartire dal 3-5-2: Kristensen, Kabasele, Solet per proteggere Okoye; a tutta fascia Ehizibue e Zemura, in mezzo densità con Piotrowski, Karlström e Atta. Davanti, opzione fisicità con Buksa e Davis. Attenzione alla squalifica di Kamara e all’indisponibilità di Ekkelenkamp, elementi che potrebbero orientare le scelte.
- Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Santos; Højlund.
- Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Buksa, Davis.
Gli indisponibili di Napoli-Udinese
Capitolo assenze: il Napoli rinuncia a un jolly offensivo come Neres, perdita che toglie cambio di passo dalla panchina. L’Udinese perde qualità tra le linee con Ekkelenkamp e dovrà rinunciare alla spinta di Kamara a sinistra per squalifica, fattore che potrebbe incidere sulla catena esterna.
- Napoli – Infortunati: Neres (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Udinese – Infortunati: Ekkelenkamp (frattura alla gamba). Squalificati: Kamara (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Napoli in altalena ma con picchi offensivi importanti; Udinese capace di colpi esterni e compattezza quando può ripartire. Forma recente che promette equilibrio nei duelli chiave e attenzione alle palle inattive.
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Nelle ultime 5 di campionato il Napoli ha raccolto 7 punti; 7 anche per l’Udinese. Dettaglio dei risultati:
- Napoli
Napoli–Lazio 0-2; Napoli–Cremonese 4-0; Como–Napoli 0-0; Napoli–Bologna 2-3; Pisa–Napoli 0-3.
- Udinese
Udinese–Parma 0-1; Lazio–Udinese 3-3; Udinese–Torino 2-0; Cagliari–Udinese 0-2; Udinese–Cremonese 0-1.
L’arbitro di Napoli-Udinese
Designazione affidata ad Andrea Zanotti; assistenti Capaldo e Pascarella. Quarto ufficiale Manganiello. Al VAR Prongera e AVAR Pairetto. Direzione che sulla carta promette attenzione ai duelli in area e alla gestione del vantaggio, in una gara potenzialmente ricca di episodi.
- Arbitro: Zanotti
- Assistenti: Capaldo – Pascarella
- IV: Manganiello
- VAR: Pronterà
- AVAR: Pairetto
Informazioni interessanti
Il confronto tra Napoli e Udinese arriva con motivazioni opposte ma forti: ai partenopei basta un punto per blindare il 2° posto, mentre i friulani possono firmare una chiusura da ricordare, dopo aver già colpito all’andata. Storicamente il Maradona è stato terreno favorevole agli azzurri, che contro i bianconeri in casa hanno costruito serie importanti. Occhio ai dettagli: la squadra di Conte ha trovato molte reti da fuori e può colpire sulle seconde palle; Runjaić ha modellato un’Udinese verticale, che finalizza soprattutto in area e si affida alle corse degli esterni. Focus uomini chiave: McTominay portatore di gol pesanti da mezzala, Højlund in ripresa tra attacco alla profondità e sponde, mentre per i friulani il dinamismo di Atta e la fisicità di Davis possono aprire varchi. Sulla scacchiera, le palle inattive e la gestione dei ribaltamenti potrebbero indirizzare la partita fin dai primi minuti.
- Delle ultime 19 sfide, il Napoli ne ha perse solo una contro l’Udinese (14V, 4N), ma lo stop è arrivato proprio all’andata.
- L’Udinese insegue la seconda doppia vittoria stagionale sul Napoli in Serie A dopo il 2010/11.
- Al Maradona gli azzurri non perdono con i friulani da oltre un decennio: 12 successi e due pareggi nelle ultime 14 casalinghe.
- Al Napoli basta un punto per chiudere matematicamente 2°: sarebbe la sesta volta nelle ultime dieci stagioni.
- L’Udinese può superare quota 50 punti per la prima volta dal 2012/13, annata da 66 punti e quinto posto.
- Il Napoli ha alternato risultati al Maradona nelle ultime uscite: attenzione alla tenuta mentale nei momenti chiave.
- Azzurri pericolosi dalla distanza (10 gol fuori area), mentre i bianconeri finalizzano quasi tutto dall’interno (41/45 reti).
- McTominay è tra i centrocampisti più prolifici del torneo nell’ultimo biennio, già a segno all’andata in casa.
- Højlund è reduce da gol e assist nelle ultime due: il test con l’Udinese è una prova di continuità.
- Atta ha trovato tre reti nelle ultime tre trasferte: rendimento in crescita lontano da casa.
Le statistiche stagionali di Napoli e Udinese
Possesso e pulizia tecnica dalla parte del Napoli (58.6% di possesso), più reattività e duelli per l’Udinese (45.8%). Azzurri più precisi al tiro (48.6% di tiri nello specchio) e produttivi (57 gol), friulani solidi nelle seconde palle e pericolosi in corsa (45 reti). Le difese: 36 gol subiti per il Napoli, 47 per l’Udinese; clean sheet: 14 vs 11.
Focus giocatori: marcatori principali Højlund (11) per il Napoli e Davis (10) per l’Udinese. Assist: Politano (5) e Zaniolo (6). Fair play e disciplina: più ammonizioni per Juan Jesus (8) nel Napoli e per Zaniolo (8) nell’Udinese; rossi: Juan Jesus e Mazzocchi (1) tra gli azzurri, Okoye (1) tra i friulani. Portieri: Milinković-Savić 11 clean sheet per il Napoli, Okoye 10 per l’Udinese.
|Napoli
|Udinese
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|22
|14
|Pareggi
|7
|8
|Sconfitte
|8
|15
|Gol fatti
|57
|45
|Gol subiti
|36
|47
|Possesso palla %
|58.6
|45.8
|Tiri in porta
|173
|143
|Precisione tiri %
|48.6
|46.3
|Clean sheet
|14
|11
|Cartellini gialli
|47
|68
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Højlund 11
|Davis 10
|Top assist
|Politano 5
|Zaniolo 6
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FAQ
- Quando si gioca Napoli-Udinese e a che ora inizia?
-
Napoli-Udinese si gioca domenica 24 maggio 2026 con calcio d’inizio alle ore 18:00.
- Dove si gioca Napoli-Udinese?
-
La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Udinese?
-
L’arbitro designato è Andrea Zanotti, con assistenti Capaldo e Pascarella; IV uomo Manganiello, VAR Pronterà e AVAR Pairetto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.