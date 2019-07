Napoli, ufficiale l'arrivo di Elmas

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Fenerbahçe ha annunciato di aver trovato l'accordo con il Napoli per la cessione di Elif Elmas. Il centrocampista è in viaggio verso l'Italia per effettuare le visite mediche, poi apporrà la firma al contratto che lo legherà ai partenopei.

Elmas, talentuoso centrocampista macedone di origini turche, classe ’99, è stato chiesto espressamente da Carlo Ancelotti ed è stato salutato dal Fenerbahce attraverso un pensiero legato al suo cognome, che in lingua vuol dire 'diamante'.



SPORTAL.IT | 23-07-2019 00:21