Napoli, un grande assente nel video della campagna abbonamenti

“Quest’anno la nostra campagna abbonamenti farà scintille”. Così pochi giorni fa l’head of operations del Napoli Alessandro Formisano, che stamattina è sceso nei dettagli della strategia studiata dal club azzurro per riportare il grande pubblico al San Paolo, ristrutturato grazie ai fondi per le Universiadi. E in effetti la campagna abbonamenti del Napoli presenta novità interessanti, in primis i prezzi ribassati rispetto alle ultime stagioni – “i più bassi degli ultimi 9 anni”, ha precisato Formisano – la possibilità di prestare l’abbonamento a un altro tifoso per 5 gare nell’arco della stagione e quella di assistere gratis agli allenamenti della squadra di Ancelotti quando questi verranno effettuati al San Paolo.

“ONE CLUB”. Naturalmente il lancio della campagna abbonamenti da parte del Napoli è stato accompagnato da un video emozionale pubblicato sugli account social del club azzurro. Il filmato si intitola “One City, One Club, One Passion!” e punta proprio sulla particolare condizione del Napoli – l’unica squadra professionistica della città, caso unico tra le metropoli italiane – e sul legame tra la squadra e i suoi tifosi. Nel video scorrono le immagini del Vesuvio e dei luoghi simbolo della città, insieme a quelle dei personaggi che hanno segnato la storia del Napoli: da Maradona ad Hamsik, da Cavani a Mertens fino a Milik e Insigne.

IL GRANDE ASSENTE. La breve clip contiene anche la storia della rinascita azzurra e passa in rassegna i vari allenatori che hanno contribuito a portare il Napoli ad essere un top team della serie A: si parte da Edy Reja per passare a Walter Mazzarri e Rafa Benitez, fino ad arrivare a Carlo Ancelotti. Nel video c’è però anche un grande assente: è Maurizio Sarri, l’allenatore con cui il Napoli ha sfiorato lo scudetto due stagioni fa, ma che il club ha evidentemente voluto cancellare dalla recente storia azzurra dopo il suo passaggio alla Juventus. Il dettaglio non è sfuggito ai tifosi: “Piccolo quiz: Edy Reja, Mazzarri, Benitez, Carletto… Chi manca nel video?”, scrive Jessica. “La chicca è aver messo Reja, Mazzarri, Benitez, Ancelotti e non Sarri”, le fa eco Marco, mentre qualcun altro si aspettava una sorpresa, come Marxz: “Pensavo uscisse James… mannaggia”. Per radiomercato, però, il tifoso potrebbe ancora essere accontentato.

