Napoli, una nuova ala per Ancelotti

Il Napoli si prepara a chiudere definitivamente il primo colpo del proprio mercato estivo. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla redazione di Sky, la società partenopea avrebbe trovato l'accordo economico con il Bologna per l'acquisto di Simone Verdi: la trattativa si sarebbe conclusa sulla base di circa 25 milioni di euro. La dirigenza azzurra ha giocato d'anticipo, superando così la concorrenza dell'Inter, che dovrà invece aspettare luglio per poter agire liberamente sul mercato senza i paletti del fair play finanziario. Il club nerazzurro si era infatti fermato ad una proposta di prestito oneroso di 8 milioni di euro, con riscatto obbligatorio di 14 milioni fissato a giugno 2019.

Per ufficializzare la chiusura della trattativa manca solo il sì dell'esterno rossoblu, che questa volta dovrebbe arrivare senza problemi. Nel mercato di gennaio fu infatti proprio la volontà del calciatore classe 1992 di rimanere a Bologna fino alla fine della stagione a far saltare l'affare. Il club felsineo in questa occasione è stato chiaro con il giocatore, lanciandogli una sorta di ultimatum: "O vai al Napoli oppure resti qui". La decisione del ragazzo arriverà nei prossimi giorni, non appena tornerà dal ritiro con la Nazionale.

Simone Verdi è molto stimato dal nuovo allenatore partenopeo Carlo Ancelotti, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta dell'esterno rossoblu. L'agente del calciatore Donato Orgnoni aveva infatti commentato pochi giorni fa riguardo al continuo interesse del club partenopeo per il proprio assistito: "Il Napoli? Non c’è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti…" Non è un mistero infatti che dietro alla decisione di rifiutare il trasferimento a Napoli a gennaio ci fosse Maurizio Sarri, con il quale l'esterno del Bologna avrebbe faticato a trovare una maglia da titolare. Cinque mesi dopo il grande rifiuto, Simone Verdi sembra quindi destinato finalmente a vestire la casacca azzurra.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 16:50