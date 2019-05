Napoli: un'idea per arrivare a Trippier

Kieran Trippier, laterale del Tottenham che può giocare sia come terzino che a centrocampo, sembra sempre più in orbita Napoli. I partenopei lo hanno infatti individuato come un possibile rinforzo di alto profilo per Ancelotti in vista della prossima stagione. Restava però da individuare una strategia per convincere i londinesi a privarsi di una loro importante pedina, e la società campana potrebbe averla trovata.

Nell'operazione potrebbe infatti vedere il coinvolgimento di Amadou Diawara, che in azzurro continua a faticare a trovare uno spazio e che potrebbe essere inserito nella trattativa: il suo profilo sembra infatti interessare ai Lilywhites, con la trattativa per Trippier che a questo punto potrebbe anche sbloccarsi.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 20:52