Napoli: Varriale attacca Insigne, i tifosi si scatenano

Dopo quattro successi consecutivi, il Napoli ha concluso la sua stagione con la rocambolesca sconfitta di Bologna, gara che gli azzurri erano stati capaci di rimettere in sesto dopo il 2-0 della squadra di Mihajlovic nel primo tempo: il gol di Santander, arrivato dopo il 27° palo stagionale del Napoli colto da Zielinski, ha avuto il sapore della beffa. Più che la prestazione complessiva degli azzurri, ad attirare le critiche di opinionisti e tifosi nei commenti post-gara è stata la prova di Lorenzo Insigne, protagonista ancora una volta di una partita piuttosto scialba, macchiata anche da un grave errore: da una sua palla persa a metà campo, infatti, è nato il contropiede che ha portato al 2-0 dell’ex Dzemaili.

CRITICA A INSIGNE. Enrico Varriale, giornalista Rai, ha fotografato la partita degli azzurri con un tweet nel quale ha anche sottolineato il passo indietro di Insigne rispetto alle ultime uscite in campionato. “Termina perdendo contro il Bologna, il Napoli chiude a 79 punti il primo campionato di Ancelotti. Gara da fine torneo con luci e ombre come tutta la stagione azzurra. La buona notizia è il completo recupero di Faouzi Ghoulam, la cattiva l’involuzione di Lorenzo Insigne”. La critica al capitano non passa inosservata tra i follower del giornalista, molti dei quali danno ragione a Varriale evidenziando come per l’attaccante sia forse giunto il momento di lasciare il Napoli.

I COMMENTI DEI TIFOSI. “Insigne veress cadda fa…”, ovvero “veda che deve fare”, scrive in napoletano Enzo, mentre secondo Alessandro: “Insigne andrà via…”. La stessa tesi viene sposata da Franco: “Enrico non credo che quella di Lorenzo sia involuzione, ma bensì che abbia già le valigie pronte. D’altronde non ingaggi un procuratore come Raiola per rinegoziare il tuo contratto…”. Per VDDNPL, invece, Insigne è destinato a rimanere in azzurro, con buona pace dei suoi detrattori. “Insigne ha trovato l’America a Napoli, altro che – scrive il tifoso -. In qualsiasi altra squadra li vedeva con il binocolo 4 milioni e mezzo all’anno, altro che titolare e fascia di capitano. Il problema è che nessuno lo compra e ce lo dobbiamo tenere noi”.

SPORTEVAI | 26-05-2019 10:09