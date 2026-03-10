Napoli, Vergara dice addio al sogno playoff: i tempi di recupero e il retroscena con Gattuso (che ripensa a Chiesa)

Il centrocampista azzurro si ferma nel momento migliore della stagione a causa di una lesione alla fascia plantare. Il ct Gattuso lo aveva inserito tra i pre-convocati per l’Italia e ora valuta l’alternativa, con il nome di Federico Chiesa che torna d’attualità.

Antonio Vergara si ferma proprio nel momento più importante della sua stagione. Il giovane centrocampista del Napoli stava trovando sempre più spazio nelle rotazioni di Antonio Conte e il suo nome era arrivato anche sul tavolo della Nazionale italiana. L’infortunio al piede sinistro, però, rischia di cambiare improvvisamente i suoi piani e quelli del ct Gennaro Gattuso. Lo stop potrebbe infatti costringerlo a dire addio ai playoff di qualificazione ai Mondiali.

Napoli, stop per Vergara: addio playoff Mondiali

Il momento più bello della stagione di Antonio Vergara si è trasformato all’improvviso in una brusca frenata. Il giovane centrocampista del Napoli si è fermato a causa di un problema al piede sinistro proprio quando stava conquistando sempre più spazio nella squadra di Antonio Conte. L’infortunio arriva in una fase molto positiva per gli azzurri, reduci dal successo contro il Torino e pronti a riprendere la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ma lo stop del talento azzurro cambia anche gli scenari legati alla Nazionale.

L’infortunio di Vergara e i tempi di recupero

Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Si tratta di un problema che costringerà Vergara a fermarsi per circa un mese, compromettendo la sua presenza nelle prossime partite del Napoli. Il centrocampista salterà con ogni probabilità la sfida contro il Lecce e la trasferta di Cagliari, con l’obiettivo di rientrare dopo la sosta. Uno stop che arriva proprio mentre il giocatore stava vivendo il momento più brillante della sua stagione. La crescita del giovane azzurro era stata infatti una delle note più positive delle ultime settimane.

Il retroscena con Gattuso e la Nazionale

L’infortunio di Vergara non incide soltanto sul Napoli ma anche sui piani della Nazionale italiana. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso lo aveva infatti inserito nella lista dei pre-convocati in vista dei playoff per il Mondiale. Lo stop rischia ora di far sfumare definitivamente la possibilità di una chiamata azzurra. Lo stesso Gattuso, secondo quanto emerso, avrebbe telefonato al calciatore per incoraggiarlo e augurargli una pronta guarigione. Un gesto che conferma quanto il ct credesse nella possibile convocazione del giovane centrocampista.

L’alternativa per l’Italia: torna il nome di Chiesa

L’assenza di Vergara potrebbe cambiare le scelte della Nazionale per i prossimi impegni internazionali. Con il centrocampista del Napoli fermo ai box, lo staff tecnico sta valutando possibili alternative per completare la rosa. Tra i nomi che potrebbero tornare in corsa c’è quello di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. L’esterno offensivo rappresenterebbe una soluzione diversa dal punto di vista tattico ma con grande esperienza internazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le scelte definitive di Gattuso.