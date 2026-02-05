Napoli, per Vergara rinnovo e non solo: Sacchi suo sponsor per la Nazionale, ecco chi rischia di fargli posto in azzurro

Il club di De Laurentiis è pronto a blindare il talento di Frattaminore fino al 2031. Intanto l’ex c.t. si unisce al coro di chi lo vorrebbe ai playoff per i Mondiali

Antonio Vergara potrebbe capitalizzare il momento d’oro vissuto con la maglia del Napoli centrando due prestigiosi traguardi: il rinnovo di contratto col club partenopeo e la convocazione in Nazionale, per la quale spinge anche l’ex c.t. Arrigo Sacchi. La chiamata da parte di Rino Gattuso potrebbe essere favorita anche dai problemi di due giocatori già nel giro azzurro.

Napoli, nuovo contratto per Vergara

Il Napoli ha capito di dover blindare prima possibile Antonio Vergara, talento esploso nelle ultime due gare degli azzurri contro Chelsea e Fiorentina e di cui si inizia a parlare anche all’estero. Ecco perché nelle prossime settimane sul tavolo di Mario Giuffredi, agente del trequartista mancino, potrebbe arrivare una proposta di rinnovo di contratto da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Vergara ha firmato un prolungamento fino al 2030 nella scorsa estate, ma il Napoli ha intenzione di allungare fino al 2031 il vincolo e di gratificare il giocatore con un aumento rispetto ai 400mila euro di stipendio percepiti attualmente.

Sacchi sponsor per la convocazione in Nazionale

Insieme al nuovo contratto col Napoli, però, presto Vergara potrebbe ritrovarsi a festeggiare un altro importante traguardo: la convocazione in Nazionale. Dopo Antonio Cassano, che ha fortemente invitato il c.t. Rino Gattuso a inserire il prima possibile Vergara nella sua Italia, oggi al coro degli sponsor del mancino di Frattaminore s’è unito anche Arrigo Sacchi.

Per il commissario tecnico di Usa ’94 ai playoff per i Mondiali 2026 la Nazionale ha bisogno dell’energia e della freschezza di giocatori come Marco Palestra, Pio Esposito e, appunto, Vergara. “Vergara è un talento che ha bisogno di apprendere e di crescere”, la premessa nell’articolo firmato sulla Gazzetta dello Sport da Sacchi, che poi però aggiunge: “Magari Gattuso potrebbe farci un pensiero, senza gravarlo di responsabilità”.

I guai di Politano e Orsolini

Ma Vergara potrebbe davvero tornare utile alla Nazionale nei playoff delle qualificazioni Mondiali? A poco più di un mese dall’appuntamento con l’Irlanda del Nord (si giocherà il 26 marzo), Gattuso deve effettivamente affrontare un problema riguardante proprio le zolle di campo che il 23enne del Napoli è abituato a calpestare. I giocatori creativi che il c.t. ha alternato sulla destra nel corso del girone di qualificazione non stanno vivendo infatti un periodo felice. Matteo Politano è sulla via del recupero dall’infortunio alla coscia, ma non ci sono garanzie che riesca a recuperare la forma migliore per la fine di marzo. Riccardo Orsolini è invece vittima dell’involuzione che coinvolge tutto il Bologna.

La duttilità di Vergara

Gattuso potrebbe dunque giocarsi la carta Vergara al posto di uno dei due, facendo leva anche sulla duttilità del giocatore del Napoli. Da quando è c.t., il tecnico calabrese ha alternato il 4-2-3-1 e il 3-5-2 (oltre al 4-4-2) e Vergara potrebbe trovare spazio in entrambi i sistemi di gioco: trequartista destro con licenza di venire dentro al campo nel primo, mezz’ala offensiva nel secondo. E il suo carico di imprevedibilità, freschezza e anche incoscienza potrebbe tornare molto utile in una gara in cui il pallone peserà parecchio e contro un avversario come l’Irlanda del Nord che molto probabilmente baserà il suo piano gara su baricentro basso e difesa a oltranza.