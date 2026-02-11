Napoli, Vergara rinvia il rinnovo e aspetta Gattuso: la convocazione in azzurro un problema per De Laurentiis

L’agente del trequartista nega che la trattativa per il nuovo contratto sia già avviata: intanto la chiamata in Nazionale potrebbe far aumentare la richiesta economica del giocatore

Antonio Vergara è la nota lieta di un Napoli che tra infortuni e risultati altalenanti continua a vivere una stagione complicata: il club punta al rinnovo di contratto del trequartista, ma l’agente Mario Giuffredi smentisce che la trattativa sia iniziata. E la possibile convocazione in Nazionale da parte del c.t. Rino Gattuso per i playoff mondiali può trasformarsi in un problema per la società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, è il momento di Vergara

Tre gol, un assist e un rigore procurato nelle ultime 5 partite: in casa Napoli è davvero il momento di Antonio Vergara, prodotto del vivaio partenopeo che, dopo una lunga attesa, s’è preso la scena, approfittando anche dei tanti infortuni che hanno caratterizzato la stagione della squadra di Antonio Conte. Contro il Como, nella sconfitta ai rigori ai quarti di Coppa Italia, è arrivata l’ultima perla del 23enne di Frattaminore che il Napoli punta presto a blindare con un nuovo contratto.

La smentita dell’agente sul rinnovo

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce di una trattativa già iniziata tra il Napoli e l’entourage di Vergara per prolungare l’accordo firmato nello scorso luglio e assicurare al trequartista mancino un ingaggio ben più alto dei 400mila euro a stagione che percepisce attualmente. Oggi, però, è arrivata la smentita dell’agente Mario Giuffredi riguardo al possibile rinnovo: “Non ne stiamo parlando, non c’è assolutamente niente in questo momento – ha dichiarato il procuratore, intervistato dal giornalista Nicolò Schira – Il ragazzo deve solo pensare a giocare e a dare il massimo per aiutare il Napoli ad arrivare in Champions League”.

Gattuso e la convocazione in Nazionale

Le parole di Giuffredi nascondono però una strategia legata allo status di Vergara che dopo il posto da titolare del Napoli potrebbe presto compiere un altro passo in avanti nella sua carriera. Secondo lo stesso Schira, infatti, Rino Gattuso sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione del trequartista e dopo le ultime prestazioni in campionato e in Coppa Italia sarebbe sempre più deciso a inviargli la convocazione nell’Italia per i playoff mondiali in programma a fine marzo. Insomma, Vergara passerebbe in pochi mesi dal ruolo di giovane aggregato alla rosa del Napoli ad avere la possibilità di giocare una (speriamo due) delle partite più importanti della storia recente della Nazionale azzurra.

Un problema per De Laurentiis

Tornando alla strategia di Giuffredi, è ovvio che l’eventuale convocazione di Vergara nell’Italia aumenterebbe il potere contrattuale del suo agente, che si sentirebbe in diritto di giocare al rialzo nella trattativa per il rinnovo. Di fatto, la chiamata di Gattuso potrebbe quindi trasformarsi in un problema per la società di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia appare difficile che il Napoli possa lasciarsi sfuggire l’occasione di blindare quello che oggi appare il talento più importante prodotto dal proprio settore giovanile dai tempi di Lorenzo Insigne. La sensazione è che tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: se il Napoli dovesse raggiungerla, il rinnovo di Vergara diventerebbe scontato. Anche a cifre più alte di quelle immaginate oggi da ADL.