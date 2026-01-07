Napoli-Verona: Conte si lamenta del Var sul gol di Hojlund e riapre la polemica sull’Inter favorita 

Il tecnico bacchetta gli arbitri per la decisione di annullare la rete del danese per fallo di mano, poi riapre il battibecco con i nerazzurri sullo scudetto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Antonio Conte ha solo elogi per il Napoli dopo il deludente pareggio di Verona, il tecnico ha esaltato la capacità di reazione degli azzurri per poi bacchettare il Var sull’annullamento del gol di Hojlund. E stuzzicato sulla gara con l’Inter, riapre la polemica sulla favorita per lo scudetto.

Conte assolve il Napoli

Primo tempo da rivedere, ma il Napoli capace di rimontare due reti al Verona è piaciuto ad Antonio Conte, che nel post gara al Maradona ringrazia i suoi giocatori: “Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire”, dice Conte a Dazn. “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, solo elogi per i ragazzi visto il periodo e con quanti calciatori lo stiamo facendo”, aggiunge poco dopo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte si lamenta col Var per il gol di Hojlund

Poi però, parlando di episodi, Conte si lamenta – moderatamente – della scelta presa dall’arbitro Marchetti sulla prima rete annullata al Napoli. “Ci è stato annullato il gol di Hojlund, non so dove avrebbe dovuto avere quel braccio – le parole di Conte -. Sono valutazioni soggettive di chi c’è al Var, bisogna accettarle e le accettiamo. Ma Hojlund che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti”.

La polemica sulla favorita per lo scudetto

A Dazn Conte viene poi stuzzicato sul confronto di domenica con l’Inter, che nel frattempo è scappata a +4 sul Napoli. “A me non interessa chi è favorito”, sbotta Conte riaprendo la polemica a distanza con il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che aveva parlato di un Napoli “nettamente favorito”. “Ho semplicemente ricordato la storia dei top club”, attacca poi Conte, ricordando le parole sugli azzurri non pronti a comandare il calcio italiano come le squadre del Nord. “Io dico quello che penso – aggiunge – , ma voi poi siete bravi a rigirare sempre la frittata. Questo mi succede solo qui in Italia, perché in Inghilterra non capitava mai”.