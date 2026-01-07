Napoli-Verona, moviola: episodi tutti contro gli azzurri tra rigori e gol dati e negati, web in tilt

La prova dell’arbitro Marchetti al Maradona nell’anticipo del turno infrasettimanale della 19esima giornata analizzata ai raggi X da Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Napoli-Verona, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 17 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in Lecce-Como. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Napoli e Verona

Erano 8 i precedenti tra l’Hellas e l’arbitro laziale: una vittoria gialloblù, 4 pareggi e 3 sconfitte, gli azzurri con lui avevano vinto tre volte su cinque, con un pareggio ed una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani con Arena IV uomo, Marini al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Orban, Bradaric

Napoli-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ dubbi sulla posizione di Frese dopo lo splendido gol di tacco che sblocca la gara ma dopo il check il Var dà il via libera, il giocatore non era in fuorigioco, rete regolare. Al 24′ proteste del Verona per una mano di Buongiorno in un contrasto aereo in area con Valentini. C’è un lungo check del Var e l’arbitro viene chiamato all’on field review. La decisione è: braccio in posizione punibile, calcio di rigore (in realtà assai dubbio). Dal dischetto Orban realizza il 2-0 ma viene ammonito per l’esultanza eccessiva con una linguaccia.

Al 33′ graziato Valentini per una ripetuta trattenuta su Elmas.Al 51’ ammonito Bradaric per un fallo su Lang al limite dell’area. Protesta poco dopo il Verona per uno scontro in area tra Milinkovic-Savic- che aveva sbagliato la presa – e Valentini che cade a terra, l’arbitro lascia correre. Al 71′ proteste dell’Hellas sul gol di Hojlund per un presunto fallo precedente di McTominay e per un mani del bomber azzurro. Check del Var e viene giudicato falloso il tocco di mani dell’attaccante azzurro, gol annullato. Al 75′ giallo a Bella-Kotchap per uno sgambetto su Lang. Altro gol annullato a Rrahmani al 76′ per fuorigioco del difensore. Regolare all’82’ il gol di Di Lorenzo. Dopo 7′ di recupero Napoli-Verona finisce 2-2.

La sentenza di Marelli

Sul rigore reclamato nella ripresa dal Verona ha detto la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “Non c’è infrazione da parte di Milinkovic-Savic, è stato Valentini a incocciare con la testa il portiere del Napoli”. Sul 2-2 del Napoli l’ex arbitro comasco spiega: “Bisogna guardare se Hojlund tocca col braccio sinistro, dalle immagini mostrate non c’è certezza ma a Lissone hanno anche altre immagini, giusto il giallo successivo a Bella-Kotchap, fallo leggero su Lang ma c’è. Non era però una Spa quindi niente rosso. Giusto poi annullare il gol di Rrahmani per fuorigioco”.

Bufera sul web contro l’arbitro

Il web è un polverone per il rigore concesso all’Hellas: “Non puoi mandare un arbitro inesperto e poco coraggioso ad arbitrare una squadra come il Verona contro il Napoli. Quel rigore lo dai solo se non hai gli attributi per ammettere che era fallo in attacco mentre mezzo Verona ti butta palla fuori per mandarti al Var” e poi: “Eh niente, se non le aiutate, le squadre strisciate non riescono a vincere gli scudetti!!! VERGOGNA, RIGORE INESISTENTE !” e anche: “Solo contro il Napoli una manata in faccia viene considerata calcio di rigore contro”.

C’è chi scrive: “Ci sono parate in mezzo all’area di rigore su palloni che vanno in porta come quella di Pavlovic e non danno rigore, poi Buongiorno salta e le braccia sono congrue con il movimento e invece fischiano rigore. Le decisioni arbitrali sono completamente sconclusionate” e poi: “Ennesima prova che gli arbitri sono diventati completamente inutili. Se si assegna rigore per ogni tocco di mano senza considerare dinamica, pericolosità dell’azione ecc, l’ arbitro non serve più a nulla. Meglio un’AI. Nell’attesa, arbitrassero da Lissone”.

I tifosi sono scatenati: “Non sapevo che in Italia il Var a chiamata fosse già in vigore anche in A” e anche: “Arbitraggio da ufficio inchieste” e ancora: “Buongiorno che salta senza guardare il pallone, la palla va sul braccio in posizione naturale in quanto sta saltando, ma è rigore. Vabbè” e infine: “Abolire i calci di rigore. Se ne assegnano troppi senza una ratio e falsano troppe partire. Sostituire con un calcio di punizione in area o con qualcosa di meno invasivo. Il VAR ha distrutto quel poco di serietà che ancora rimaneva all’istituto del penalty”.