Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Hojlund si sveglia tardi, McTominay e Di Lorenzo salvano Conte

Hellas avanti 2-0 al Maradona grazie a una prodezza di Frese e al rigore di Orban, nella ripresa gli azzurri reagiscono ma non vanno oltre il pareggio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli rallenta al Maradona: sotto 2-0 contro il Verona dopo 45’, rimonta con McTominay e Di Lorenzo e si vede annullare altri due gol. La partita dai due volti di Hojlund e Lang è la fotografia della prova della squadra di Conte.

La chiave della partita

Il Verona, che rinuncia a Giovane dal 1’, sceglie un baricentro basso contro cui il Napoli fatica a costruire gioco sin dai primi minuti, anche a causa dell’assenza di Neres, lo specialista dell’uno contro uno contro di Conte. L’episodio che fa svoltare la gara è un pallone difeso da Orban sul pressing di Rrahmani, che permette all’Hellas di attaccare la profondità e arrivare fino al colpo di tacco di Frese per l’1-0. La gara diventa ancora più complicata al 27’, quando dopo 4’ di attesa per la Var review e la decisione dell’arbitro Marchetti, il Verona usufruisce di un rigore per fallo di mano di Buongiorno: Orban non perdona e firma il 2-0. Il Napoli alza ulteriormente il baricentro, ma pecca di qualità e imprevedibilità in rifinitura: nella ripresa serve un errore in uscita di Montipò sull’incornata di McTominay per aiutare gli azzurri a riaprire l’incontro. La squadra di Conte alza i giri e vede annullarsi due gol – uno di Hojlund per fallo di mano, uno di McTominay per fuorigioco di Rrahmani – prima di trovare il 2-2 grazie alla mossa vincente di Conte, che inserisce Marianucci e avanza Di Lorenzo: sono loro due a costruire il pareggio. Inutile il forcing finale, il Napoli rallenta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 5,5 – Trafitto da Frese, stavolta non riesce a salvare il Napoli dagli 11 metri.

Trafitto da Frese, stavolta non riesce a salvare il Napoli dagli 11 metri. Di Lorenzo 6,5 – Ha spazio per spingere e trova un paio di imbucate interessanti, ma in difesa si perde Frese. Nella ripresa avanza sulla fascia: mossa vincente, quello per il 2-2 è un gran tocco.

Ha spazio per spingere e trova un paio di imbucate interessanti, ma in difesa si perde Frese. Nella ripresa avanza sulla fascia: mossa vincente, quello per il 2-2 è un gran tocco. Rrahmani 6 – Il Verona sceglie di lasciargli la palla in fase di impostazione per marcare stretto Lobotka, McTominay e i trequartisti, lui fa quello che può ma i limiti in regia emergono. Lotta con Orban, che lo batte nell’azione dell’1-0.

Il Verona sceglie di lasciargli la palla in fase di impostazione per marcare stretto Lobotka, McTominay e i trequartisti, lui fa quello che può ma i limiti in regia emergono. Lotta con Orban, che lo batte nell’azione dell’1-0. Buongiorno 5 – Continua il momento no del centrale, sfortunato in occasione del rigore.

Continua il momento no del centrale, sfortunato in occasione del rigore. Politano 5,5 – Solita generosità, ma stavolta non arriva il guizzo: soffre l’assenza di Neres davanti a lui. Nella ripresa Conte gli toglie campo da percorrere avanzandolo sulla trequarti, ma appare comunque affaticato.

Solita generosità, ma stavolta non arriva il guizzo: soffre l’assenza di Neres davanti a lui. Nella ripresa Conte gli toglie campo da percorrere avanzandolo sulla trequarti, ma appare comunque affaticato. Lobotka 6 – Recupera palloni, gestisce il traffico e prova ad alzare l’intensità col palleggio e le conduzioni.

Recupera palloni, gestisce il traffico e prova ad alzare l’intensità col palleggio e le conduzioni. McTominay 6,5 – Non ha la solita brillantezza e si vede nella palla sparata sulla schiena di Nunez prima dell’intervallo. La sua elevazione riapre però l’incontro e dà speranza al Napoli.

Non ha la solita brillantezza e si vede nella palla sparata sulla schiena di Nunez prima dell’intervallo. La sua elevazione riapre però l’incontro e dà speranza al Napoli. Gutierrez 5 – Sempre pronto a sostenere la manovra, ma dal suo sinistro ci si aspetta di più (dall’11’ s.t. Spinazzola 6,5 – Il suo ingresso fa immediatamente cambiare marcia al Napoli).

Sempre pronto a sostenere la manovra, ma dal suo sinistro ci si aspetta di più (dall’11’ s.t. – Il suo ingresso fa immediatamente cambiare marcia al Napoli). Elmas 5,5 – In avvio è il più vivace dei tre davanti, impegna Montipò all’8’. Poi, col Verona in vantaggio, gli spazi si riducono ulteriormente e il macedone fatica a incidere (dal 17’ s.t. Marianucci 6 – Entra per far avanzare Di Lorenzo: non giocava da oltre 3 mesi e dopo qualche errore indovina l’assist del 2-2).

In avvio è il più vivace dei tre davanti, impegna Montipò all’8’. Poi, col Verona in vantaggio, gli spazi si riducono ulteriormente e il macedone fatica a incidere (dal 17’ s.t. – Entra per far avanzare Di Lorenzo: non giocava da oltre 3 mesi e dopo qualche errore indovina l’assist del 2-2). Lang 6 – Nel primo tempo si muove tanto, prova a saltare l’uomo, ma raramente indovina la giocata. Nella ripresa alza ancora l’intensità e incide con l’angolo per McTominay (dal 31’ s.t. Lucca sv ).

Nel primo tempo si muove tanto, prova a saltare l’uomo, ma raramente indovina la giocata. Nella ripresa alza ancora l’intensità e incide con l’angolo per McTominay (dal 31’ s.t. ). Hojlund 6 – Nel primo tempo difetta nel palleggio stretto con i compagni: troppi i palloni persi e sullo 0-2 manca l’incornata per riaprire l’incontro. Nella ripresa migliora nelle sponde e trova il 2-2, annullato dal Var.

Top&Flop del Verona

Frese 6,5 – Indimenticabile prima volta al Maradona per il danese, esterno tutta corsa che inventa un colpo di tacco vincente da numero 10.

Indimenticabile prima volta al Maradona per il danese, esterno tutta corsa che inventa un colpo di tacco vincente da numero 10. Orban 6,5 – Altra ottima prova del nigeriano contro una grande, tiene il confronto fisico con Rrahmani e avvia l’azione del vantaggio, poi trasforma il rigore.

Altra ottima prova del nigeriano contro una grande, tiene il confronto fisico con Rrahmani e avvia l’azione del vantaggio, poi trasforma il rigore. Nunez 6,5 – Attentissimo su Hojlund, prima dell’intervallo nega il gol a McTominay respingendo una conclusione a colpo sicuro dello scozzese.

Attentissimo su Hojlund, prima dell’intervallo nega il gol a McTominay respingendo una conclusione a colpo sicuro dello scozzese. Montipò 5 – Un paio di buoni interventi, rovina la sua partita con l’uscita a vuoto sulla rete di McTominay.

Il tabellino di Napoli-Verona 2-2

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dall’11’ s.t. Spinazzola); Elmas (dal 17’ s.t. Marianucci), Lang (dal 31’ s.t. Lucca); Hojlund. All. Conte.

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (dal 33’ s.t. Nelson), Niasse (dal 42’ s.t. Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr (dal 19’ s.t. Giovane), Orban (dal 42’ s.t. Mosquera). All. P. Zanetti.

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Marcatori: al 16’ p.t. Frese (V), al 27’ p.t. Orban (V, rig.), al 9’ s.t. McTominay (N), al 37’ s.t. Di Lorenzo (N).

Note: ammoniti Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V).