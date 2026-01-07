Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Hojlund si sveglia tardi, McTominay e Di Lorenzo salvano Conte

Il Napoli rallenta al Maradona: sotto 2-0 contro il Verona dopo 45’, rimonta con McTominay e Di Lorenzo e si vede annullare altri due gol. La partita dai due volti di Hojlund e Lang è la fotografia della prova della squadra di Conte.
La chiave della partita
Il Verona, che rinuncia a Giovane dal 1’, sceglie un baricentro basso contro cui il Napoli fatica a costruire gioco sin dai primi minuti, anche a causa dell’assenza di Neres, lo specialista dell’uno contro uno contro di Conte. L’episodio che fa svoltare la gara è un pallone difeso da Orban sul pressing di Rrahmani, che permette all’Hellas di attaccare la profondità e arrivare fino al colpo di tacco di Frese per l’1-0. La gara diventa ancora più complicata al 27’, quando dopo 4’ di attesa per la Var review e la decisione dell’arbitro Marchetti, il Verona usufruisce di un rigore per fallo di mano di Buongiorno: Orban non perdona e firma il 2-0. Il Napoli alza ulteriormente il baricentro, ma pecca di qualità e imprevedibilità in rifinitura: nella ripresa serve un errore in uscita di Montipò sull’incornata di McTominay per aiutare gli azzurri a riaprire l’incontro. La squadra di Conte alza i giri e vede annullarsi due gol – uno di Hojlund per fallo di mano, uno di McTominay per fuorigioco di Rrahmani – prima di trovare il 2-2 grazie alla mossa vincente di Conte, che inserisce Marianucci e avanza Di Lorenzo: sono loro due a costruire il pareggio. Inutile il forcing finale, il Napoli rallenta.
Le pagelle del Napoli
- Milinkovic-Savic 5,5 – Trafitto da Frese, stavolta non riesce a salvare il Napoli dagli 11 metri.
- Di Lorenzo 6,5 – Ha spazio per spingere e trova un paio di imbucate interessanti, ma in difesa si perde Frese. Nella ripresa avanza sulla fascia: mossa vincente, quello per il 2-2 è un gran tocco.
- Rrahmani 6 – Il Verona sceglie di lasciargli la palla in fase di impostazione per marcare stretto Lobotka, McTominay e i trequartisti, lui fa quello che può ma i limiti in regia emergono. Lotta con Orban, che lo batte nell’azione dell’1-0.
- Buongiorno 5 – Continua il momento no del centrale, sfortunato in occasione del rigore.
- Politano 5,5 – Solita generosità, ma stavolta non arriva il guizzo: soffre l’assenza di Neres davanti a lui. Nella ripresa Conte gli toglie campo da percorrere avanzandolo sulla trequarti, ma appare comunque affaticato.
- Lobotka 6 – Recupera palloni, gestisce il traffico e prova ad alzare l’intensità col palleggio e le conduzioni.
- McTominay 6,5 – Non ha la solita brillantezza e si vede nella palla sparata sulla schiena di Nunez prima dell’intervallo. La sua elevazione riapre però l’incontro e dà speranza al Napoli.
- Gutierrez 5 – Sempre pronto a sostenere la manovra, ma dal suo sinistro ci si aspetta di più (dall’11’ s.t. Spinazzola 6,5 – Il suo ingresso fa immediatamente cambiare marcia al Napoli).
- Elmas 5,5 – In avvio è il più vivace dei tre davanti, impegna Montipò all’8’. Poi, col Verona in vantaggio, gli spazi si riducono ulteriormente e il macedone fatica a incidere (dal 17’ s.t. Marianucci 6 – Entra per far avanzare Di Lorenzo: non giocava da oltre 3 mesi e dopo qualche errore indovina l’assist del 2-2).
- Lang 6 – Nel primo tempo si muove tanto, prova a saltare l’uomo, ma raramente indovina la giocata. Nella ripresa alza ancora l’intensità e incide con l’angolo per McTominay (dal 31’ s.t. Lucca sv).
- Hojlund 6 – Nel primo tempo difetta nel palleggio stretto con i compagni: troppi i palloni persi e sullo 0-2 manca l’incornata per riaprire l’incontro. Nella ripresa migliora nelle sponde e trova il 2-2, annullato dal Var.
Top&Flop del Verona
- Frese 6,5 – Indimenticabile prima volta al Maradona per il danese, esterno tutta corsa che inventa un colpo di tacco vincente da numero 10.
- Orban 6,5 – Altra ottima prova del nigeriano contro una grande, tiene il confronto fisico con Rrahmani e avvia l’azione del vantaggio, poi trasforma il rigore.
- Nunez 6,5 – Attentissimo su Hojlund, prima dell’intervallo nega il gol a McTominay respingendo una conclusione a colpo sicuro dello scozzese.
- Montipò 5 – Un paio di buoni interventi, rovina la sua partita con l’uscita a vuoto sulla rete di McTominay.
Il tabellino di Napoli-Verona 2-2
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dall’11’ s.t. Spinazzola); Elmas (dal 17’ s.t. Marianucci), Lang (dal 31’ s.t. Lucca); Hojlund. All. Conte.
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (dal 33’ s.t. Nelson), Niasse (dal 42’ s.t. Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr (dal 19’ s.t. Giovane), Orban (dal 42’ s.t. Mosquera). All. P. Zanetti.
Arbitro: Marchetti di Ostia.
Marcatori: al 16’ p.t. Frese (V), al 27’ p.t. Orban (V, rig.), al 9’ s.t. McTominay (N), al 37’ s.t. Di Lorenzo (N).
Note: ammoniti Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V).