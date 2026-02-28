Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoria

Il tecnico napoletano si lascia andare a uno sfogo dopo il gol che ha deciso la sfida contro il Verona. L’attaccante belga non nasconde la sua emozione: “Prima di arrivare a Napoli ero morto”

Una vittoria pesante quella del Napoli che solo al 96’ ha trovato il gol decisivo per battere il Verona al termine di un match molto complicato. Antonio Conte sfoga tutta la sua frustrazione, esulta con Lele Oriali e si lascia andare anche a un’esclamazione colorita. Romelu Lukaku si scoglie nell’emozione ai microfoni di Dazn.

Lo sfogo di Conte

Non è stato un momento molto felice per il Napoli. Dalla vittoria della Supercoppa, gli azzurri falcidiati anche da tanti infortuni, hanno detto addio alla Champions League e si sono allontanati in maniera significativa dalla prima posizione occupata dall’Inter. Un periodo che lo stesso Antonio Conte sembra aver vissuto con particolare frustrazione. Una frustrazione che ha sfogato quando il Napoli trova la rete della vittoria con Lukaku. Il tecnico esulta, abbraccia Lele Oriali e si sfoga urlando: “Andare a fan…o”, con il labiale che viene beccato dalle telecamere.

Le parole dopo il match

Una stagione complicata per Antonio Conte che ai microfoni di Dazn non nasconde che le difficoltà che sta affrontando stanno avendo un peso importante: “E’ una stagione che mi porterò dentro a livello di esperienza, mi sta insegnando tanto nella gestione di esperienza che non mi erano mai capitate. Non è solo il dover gestire le assenza ma anche l’aspetto umano, la pazienza. E’ una stagione che mi sta migliorando sotto tanti punti di vista. Lukaku? Sta facendo fatica, il suo è stato un infortunio molto serio. So bene che soffre e so che vorrebbe aiutare il Napoli ma ci potrà dare una grossa mano nelle difficoltà. Il mio futuro? Io ho ancora un anno di contratto, stiamo pensando al presente per disegnarci un futuro migliore possibile. E ora ci sarà da lottare per la Champions League”.

Verona-Napoli: le emozioni del match

Lukaku: le lacrime a Dazn dopo gli insulti

Se per il Napoli non è stata una stagione facile è anche per colpa dei tanti infortuni che ha subito la rosa azzurra. E tutto sembra essere cominciato dall’infortunio di Lukaku che è di fatto fermo dallo scorso agosto. Il giocatore belga, come accaduto spesso nel corso della sua carriera, anche al Bentegodi ha dovuto fare i conti con il tifo avversario e anche con qualche insulto di troppo. Il sito CalcioNapoli24 rivela che l’attaccante del Napoli è stato apostrofato “ciccione” e “scimmia” da parte del pubblico del Bentegodi nel corso della sua presenza in campo.

Al 90’ però le lacrime di Lukaku ai microfoni di Dazn sono dovute soprattutto alla grande emozione di essere tornato a segnare e di avere aiutato la squadra a conquistare una vittoria pesantissima: “Il calcio mi ha dato tutto nella vita ma perdere mio padre come è successo a me, è pesante ogni giorno. Però è così. Vado avanti per i miei figli, per mio fratello e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è un po’ difficile per noi. Ma dobbiamo fare di tutto per arrivare il più in alto possibile”.