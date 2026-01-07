Napoli-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Verona di Serie A 2025-26, 19a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Napoli–Verona inaugura la 19a di Serie A 2025-26 allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30: un testacoda tra terza e diciottesima in classifica. Gli azzurri sono 3° con 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 26 gol segnati, 13 subiti), gli scaligeri 18° a quota 12 (2 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 13 gol fatti, 28 incassati). Sulla carta gara a trazione Napoli, ma il Verona cerca punti pesanti salvezza in un campo storicamente ostico.

Probabili formazioni

Al Maradona si va verso un 3-4-2-1 per il Napoli: dietro, la catena Di Lorenzo–Rrahmani–Jesus dovrebbe garantire copertura e prime uscite pulite; sugli esterni Politano e Spinazzola potrebbero spingere con continuità, con Lobotka riferimento in regia e McTominay chiamato a rompere linee. Sulla trequarti, Lang ed Elmas dovrebbero muoversi tra le linee alle spalle di Højlund, terminale atteso. Ballottaggi: Milinkovic-Savic/Meret tra i pali e Olivera opzione a sinistra. Il Verona dovrebbe rispondere col 3-5-2: terzetto Núñez–Nelsson–Bella-Kotchap, corsie affidate a Oyegoke e Bradaric; in mezzo Al Musrati in regia con Serdar e Bernede. Davanti, Giovane e Orban, con Harroui possibile soluzione a gara in corso. Le assenze potrebbero orientare le scelte.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Højlund.

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Napoli perde per squalifica Mazzocchi e dovrebbe rinunciare anche a Anguissa e Neres. Nel Verona, lo stop di Suslov pesa sulle rotazioni di centrocampo, mentre Akpa Akpro è alle prese con la caviglia e difficilmente sarà del match. Situazione che potrebbe ridurre le alternative dalla panchina e incidere sui ritmi della gara.

Napoli : Mazzocchi (squalifica), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia).

: (squalifica), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia). Verona: Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Napoli in forma: quattro vittorie nelle ultime cinque, con solidità difensiva e cinismo. Il Verona alterna colpi esterni e stop pesanti, con rendimento altalenante specie lontano dal Bentegodi. Il trend suggerisce inerzia azzurra, ma gli scaligeri hanno mostrato capacità di colpire in ripartenza.

Napoli ok ok ko ok ok Verona ko ok ok ko ko

Nelle ultime 5 partite il Napoli ha raccolto 12 punti; il Verona ne ha fatti 6. Dettaglio:

Napoli

Roma-Napoli 0-1; Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0; Cremonese-Napoli 0-2; Lazio-Napoli 0-2.

Verona

Genoa-Verona 2-1; Verona-Atalanta 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0; Verona-Torino 0-3.

L’arbitro

Dirige Matteo Marchetti di Ostia. Assistenti Zingarelli e Fontani, IV Arena, VAR Marini, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Marchetti ha arbitrato 5 gare: 1 rigore concesso, 20 ammonizioni e 2 espulsioni, 133 falli fischiati (media 4.4 cartellini/gara). Profilo tendenzialmente severo nei provvedimenti disciplinari.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Napoli e Verona ha una lunga storia: gli scaligeri sono tra le squadre contro cui il Verona ha vinto di più in Serie A, ma al Maradona i precedenti recenti raccontano un fortino azzurro. Il Napoli è reduce da una striscia casalinga notevole e sta trovando ritmo su entrambe le fasi, spesso sbloccando e amministrando senza concedere rimonte. Dall’altra parte, il Verona ha faticato in trasferta, ma ha saputo piazzare colpi pesanti contro avversari di rango. Attenzione ai piazzati e all’inerzia emotiva: Politano è vicino alla tripla cifra tra gol e assist in Serie A, mentre Giovane è tra i più coinvolti del torneo per conclusioni create e tentate in rapporto all’età. Il quadro tattico suggerisce gara a blocchi: possesso paziente degli azzurri contro un Verona pronto a ripartire con aggressività sugli esterni.

L’ Hellas Verona ha raccolto 14 successi in 64 incroci col Napoli in A: solo contro Fiorentina e Cagliari ne ha di più.

ha raccolto 14 successi in 64 incroci col in A: solo contro Fiorentina e Cagliari ne ha di più. Il Napoli ha vinto 5 delle ultime 7 contro il Verona in campionato, con 14 reti complessive: media due gol a partita.

ha vinto 5 delle ultime 7 contro il in campionato, con 14 reti complessive: media due gol a partita. Al Maradona il Napoli è imbattuto da 20 gare di Serie A contro il Verona : ultimo colpo esterno gialloblù datato 1983.

è imbattuto da 20 gare di Serie A contro il : ultimo colpo esterno gialloblù datato 1983. Nell’anno solare 2025 il Napoli non ha perso in casa in tutte le competizioni: 21 match, 15 vittorie e 6 pareggi.

non ha perso in casa in tutte le competizioni: 21 match, 15 vittorie e 6 pareggi. Gli azzurri arrivano da quattro successi di fila per 2-0: mira alla quinta vittoria consecutiva senza subire gol.

Il Verona ha perso le ultime otto contro la campione in carica in A, con parziale complessivo 5-21.

ha perso le ultime otto contro la campione in carica in A, con parziale complessivo 5-21. In trasferta il Verona ha vinto 1 delle 9 gare di questo campionato (5 sconfitte): in cinque casi non ha segnato.

ha vinto 1 delle 9 gare di questo campionato (5 sconfitte): in cinque casi non ha segnato. Il Napoli non ha ancora dissipato vantaggi in questa Serie A: 11/11 quando sblocca lo 0-0.

non ha ancora dissipato vantaggi in questa Serie A: 11/11 quando sblocca lo 0-0. Giovane è il più giovane sempre titolare del torneo e tra i primi tre per coinvolgimento offensivo tra gli Under.

è il più giovane sempre titolare del torneo e tra i primi tre per coinvolgimento offensivo tra gli Under. Politano sfiora quota 100 partecipazioni tra gol e assist in A: obiettivo nel mirino già a gennaio.

Le statistiche stagionali di Napoli e Verona

Possesso e volume di gioco premiano il Napoli (56.6% di possesso, 26 gol fatti, 13 subiti) contro un Verona più reattivo (40.1% di possesso, 13 gol fatti, 28 incassati). Azzurri più precisi al tiro e più solidi (7 clean sheet di squadra), scaligeri pericolosi a strappi e sulle palle inattive, ma con margini di crescita in fase di non possesso.

Focus singoli: per il Napoli capocannoniere Højlund (6), poi De Bruyne e Anguissa (4); assist-man Politano e McTominay (3). Più ammoniti: Jesus (4). Espulso: Mazzocchi (1). Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 5, Meret 2. Nel Verona guida Orban (4) davanti a Giovane (3); assist: Giovane (4). Più ammoniti: Belghali, Frese e Gagliardini (5). Clean sheet: Montipò 3.

Napoli Verona Partite giocate 17 17 Vittorie 12 2 Pareggi 1 6 Sconfitte 4 9 Gol fatti 26 13 Gol subiti 13 28 Possesso palla % 56.6 40.1 Tiri totali 167 147 Tiri in porta 83 75 Clean sheet 7 3 Cartellini gialli 25 43 Cartellini rossi 1 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Verona? Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Napoli-Verona? Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Verona? Matteo Marchetti. Assistenti Zingarelli e Fontani; IV uomo Arena; VAR Marini; AVAR Maggioni.