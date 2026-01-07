Napoli-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli–Verona inaugura la 19a di Serie A 2025-26 allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30: un testacoda tra terza e diciottesima in classifica. Gli azzurri sono 3° con 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 26 gol segnati, 13 subiti), gli scaligeri 18° a quota 12 (2 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 13 gol fatti, 28 incassati). Sulla carta gara a trazione Napoli, ma il Verona cerca punti pesanti salvezza in un campo storicamente ostico.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Napoli e Verona
Probabili formazioni
Al Maradona si va verso un 3-4-2-1 per il Napoli: dietro, la catena Di Lorenzo–Rrahmani–Jesus dovrebbe garantire copertura e prime uscite pulite; sugli esterni Politano e Spinazzola potrebbero spingere con continuità, con Lobotka riferimento in regia e McTominay chiamato a rompere linee. Sulla trequarti, Lang ed Elmas dovrebbero muoversi tra le linee alle spalle di Højlund, terminale atteso. Ballottaggi: Milinkovic-Savic/Meret tra i pali e Olivera opzione a sinistra. Il Verona dovrebbe rispondere col 3-5-2: terzetto Núñez–Nelsson–Bella-Kotchap, corsie affidate a Oyegoke e Bradaric; in mezzo Al Musrati in regia con Serdar e Bernede. Davanti, Giovane e Orban, con Harroui possibile soluzione a gara in corso. Le assenze potrebbero orientare le scelte.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Højlund.
- Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: il Napoli perde per squalifica Mazzocchi e dovrebbe rinunciare anche a Anguissa e Neres. Nel Verona, lo stop di Suslov pesa sulle rotazioni di centrocampo, mentre Akpa Akpro è alle prese con la caviglia e difficilmente sarà del match. Situazione che potrebbe ridurre le alternative dalla panchina e incidere sui ritmi della gara.
- Napoli: Mazzocchi (squalifica), Anguissa (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia).
- Verona: Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore).
Le ultime partite giocate
Napoli in forma: quattro vittorie nelle ultime cinque, con solidità difensiva e cinismo. Il Verona alterna colpi esterni e stop pesanti, con rendimento altalenante specie lontano dal Bentegodi. Il trend suggerisce inerzia azzurra, ma gli scaligeri hanno mostrato capacità di colpire in ripartenza.
|Napoli
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
|Verona
|ko
|ok
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 partite il Napoli ha raccolto 12 punti; il Verona ne ha fatti 6. Dettaglio:
- Napoli
Roma-Napoli 0-1; Napoli-Juventus 2-1; Udinese-Napoli 1-0; Cremonese-Napoli 0-2; Lazio-Napoli 0-2.
- Verona
Genoa-Verona 2-1; Verona-Atalanta 3-1; Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0; Verona-Torino 0-3.
L’arbitro
Dirige Matteo Marchetti di Ostia. Assistenti Zingarelli e Fontani, IV Arena, VAR Marini, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Marchetti ha arbitrato 5 gare: 1 rigore concesso, 20 ammonizioni e 2 espulsioni, 133 falli fischiati (media 4.4 cartellini/gara). Profilo tendenzialmente severo nei provvedimenti disciplinari.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Napoli e Verona ha una lunga storia: gli scaligeri sono tra le squadre contro cui il Verona ha vinto di più in Serie A, ma al Maradona i precedenti recenti raccontano un fortino azzurro. Il Napoli è reduce da una striscia casalinga notevole e sta trovando ritmo su entrambe le fasi, spesso sbloccando e amministrando senza concedere rimonte. Dall’altra parte, il Verona ha faticato in trasferta, ma ha saputo piazzare colpi pesanti contro avversari di rango. Attenzione ai piazzati e all’inerzia emotiva: Politano è vicino alla tripla cifra tra gol e assist in Serie A, mentre Giovane è tra i più coinvolti del torneo per conclusioni create e tentate in rapporto all’età. Il quadro tattico suggerisce gara a blocchi: possesso paziente degli azzurri contro un Verona pronto a ripartire con aggressività sugli esterni.
- L’Hellas Verona ha raccolto 14 successi in 64 incroci col Napoli in A: solo contro Fiorentina e Cagliari ne ha di più.
- Il Napoli ha vinto 5 delle ultime 7 contro il Verona in campionato, con 14 reti complessive: media due gol a partita.
- Al Maradona il Napoli è imbattuto da 20 gare di Serie A contro il Verona: ultimo colpo esterno gialloblù datato 1983.
- Nell’anno solare 2025 il Napoli non ha perso in casa in tutte le competizioni: 21 match, 15 vittorie e 6 pareggi.
- Gli azzurri arrivano da quattro successi di fila per 2-0: mira alla quinta vittoria consecutiva senza subire gol.
- Il Verona ha perso le ultime otto contro la campione in carica in A, con parziale complessivo 5-21.
- In trasferta il Verona ha vinto 1 delle 9 gare di questo campionato (5 sconfitte): in cinque casi non ha segnato.
- Il Napoli non ha ancora dissipato vantaggi in questa Serie A: 11/11 quando sblocca lo 0-0.
- Giovane è il più giovane sempre titolare del torneo e tra i primi tre per coinvolgimento offensivo tra gli Under.
- Politano sfiora quota 100 partecipazioni tra gol e assist in A: obiettivo nel mirino già a gennaio.
Le statistiche stagionali di Napoli e Verona
Possesso e volume di gioco premiano il Napoli (56.6% di possesso, 26 gol fatti, 13 subiti) contro un Verona più reattivo (40.1% di possesso, 13 gol fatti, 28 incassati). Azzurri più precisi al tiro e più solidi (7 clean sheet di squadra), scaligeri pericolosi a strappi e sulle palle inattive, ma con margini di crescita in fase di non possesso.
Focus singoli: per il Napoli capocannoniere Højlund (6), poi De Bruyne e Anguissa (4); assist-man Politano e McTominay (3). Più ammoniti: Jesus (4). Espulso: Mazzocchi (1). Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 5, Meret 2. Nel Verona guida Orban (4) davanti a Giovane (3); assist: Giovane (4). Più ammoniti: Belghali, Frese e Gagliardini (5). Clean sheet: Montipò 3.
|Napoli
|Verona
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|12
|2
|Pareggi
|1
|6
|Sconfitte
|4
|9
|Gol fatti
|26
|13
|Gol subiti
|13
|28
|Possesso palla %
|56.6
|40.1
|Tiri totali
|167
|147
|Tiri in porta
|83
|75
|Clean sheet
|7
|3
|Cartellini gialli
|25
|43
|Cartellini rossi
|1
|0
