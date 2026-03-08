Napoli-Virtus Bologna finisce nel caos: schiaffo a un tifoso, licenziato un fisioterapista. Ma brilla la stella di Ferrari

La gara all’Alcott Arena finisce tra bufera e polemica: un dipendente della Guerri colpisce un tifoso e viene licenziato. I giornali partenopei attaccano Ivanovic e la Virtus

Finale ad altissima tensione quello tra la Guerri Napoli e la Virtus Bologna. La squadra di Ivanovic passa all’Alcott Arena con il punteggio di 71-90 scatenando anche la contestazione del pubblico di casa. Capitan Gentile viene chiamato dai tifosi per un confronto, mentre un dipendete dei campani ne colpisce uno con uno schiaffo e viene poi licenziato.

Guerri, licenziato un collaboratore

Non è un momento positivo per la Guerri Napoli che dopo una prima parte di stagione molto positiva, ha cominciato a fare tanta fatica in campionato (4 sconfitte di fila, più l’immediata eliminazione dalla Final Eight di Coppa Italia) e a perdere posizioni in classifica. Sono arrivati anche dei cambi all’interno del roster di coach Magro ma bisognerà aspettare ancora qualche partita per capire se riusciranno a produrre gli effetti sperati. Un momento di tensione che ieri sera è culminato con un alterco alla fine della partita. A raccontare è Stefano Prestisimone che dalle pagine del Mattino racconta cosa è successo a fine partita, quando un tifoso ha sventolato il suo abbonamento alle spalle della panchina azzurra in segno di protesta.

I dirigenti azzurri Di Fede e Andrisani hanno rivendicato il lavoro che viene svolto ogni giorno per il bene del club ma la situazione è degenerata quando uno dei fisioterapisti ha colpito il tifoso con un pugno sul volto. La Guerri non ha perso tempo e con un comunicato ha annunciato il licenziamento del dipendente: “La S.S. Napoli Basketball, rende noto di aver provveduto immediatamente a sollevare dall’incarico affidato il suo collaboratore, resosi protagonista di un gesto grave e ingiustificato al termine dell’incontro Guerri Napoli – Virtus Bologna, dal quale prende assolutamente le distanze”.

I giornali partenopei contro la Virtus

Dopo una prima parte di match molto equilibrata all’Alcott Arena con la Guerri che ha anche messo alle corde le V Nere, nel secondo è Bologna a prendere decisamente il controllo delle operazioni e a scappare via. E nel finale c’è anche spazio per dare un po’ di minuti alle seconde linee della formazione bolognese con Ivanovic che manda in campo i giovanissimi Baiocchi e Accorsi, scelta che spesso viene fatta nei finali di partita a risultato acquisito. Ma i giornali napoletani non hanno gradito la mossa del tecnico. Il Mattino scrive: “Gli ultimi minuti scivolano via con Bologna che esagera decisamente, con qualche sbruffonata che era decisamente da evitare”. Mentre Cronache di Napoli commenta: “Bologna fa giocare anche i ragazzini in maniera anche irrispettosa”.

Francesco Ferrari, l’Italia ha trovato una stella

Il basket italiano è alla ricerca disperata di talenti, al punto che spesso si viaggia anche oltreoceano alla ricerca di un aiuto per la nazionale che ora è affidata a Luca Banchi. Ma anche dal campionato arrivano delle buone notizie. Se Saliou Niang è ormai diventato una certezza come ha dimostrato anche contro la Gran Bretagna, ora l’attenzione si sposta su Francesco Ferrari. Il 20enne di Novara contro Napoli gioca la sua miglior partita in serie A con 19 punti e un 7/9 dal campo. Una prestazione che però non deve sorprendere visto che lo scorso dicembre la giovane ala aveva fatto registrare 36 punti nel campionato di A2 con la maglia di Ferrara, al punto da unire il suo nome a quello di una leggenda del nostro basket come Carlton Myers.