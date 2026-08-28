Napoli, Woltemade l’ultima idea di Manna: perché il “freak” tedesco che ha fallito in Premier può fare la fortuna di Allegri

Il 24enne attaccante il colpo a sorpresa del d.s. azzurro, che però ha bisogno di piazzare Lang prima di poter accelerare la trattativa col Newcastle

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È Nick Woltemade il colpo a sorpresa di Giovanni Manna per il mercato del Napoli: il “freak” tedesco, reduce da un’annata negativa alla sua prima esperienza in Premier League col Newcastle, potrebbe arrivare in prestito se il d.s. azzurro riuscisse a piazzare Noa Lang. Per la gioia di Massimiliano Allegri.

Napoli, idea Woltemade se parte Lang

Praticamente statico fino a pochi giorni fa, il mercato del Napoli si è infiammato in questa fine di agosto: uno scenario prevedibile per un club che ha deciso di liberarsi degli esuberi prima di poter accontentare il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Dopo aver sistemato la difesa con gli arrivi di Costantino Favasuli e Benoit Badiashile, il d.s. Giovanni Manna spera ora di migliorare il reparto offensivo: per riuscirci, però, deve prima piazzare Noa Lang, al centro di un intrigo di mercato che vede protagonisti il Milan, Rafa Leao, l’Aston Villa e il Galatasaray. Se l’olandese dovesse partire, Manna ha una serie di attaccanti su cui tuffarsi: l’ultima idea del d.s., un vero e proprio colpo a sorpresa, è Nick Woltemade, 24enne tedesco reduce da una prima annata i chiaroscuro al Newcastle.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Woltemade: il boom in Bundes e le difficoltà in Premier

E proprio le difficoltà di Woltemade nella sua stagione di debutto in Inghilterra potrebbero spingere il giocatore e il Newcastle a ritenere la trattativa col Napoli una soluzione per la loro situazione. Esploso in Bundesliga con lo Stoccarda nella stagione 2024/25, in cui segnò 17 gol (e firmò 3 assist) raggiungendo anche la convocazione nella Germania, Woltemade è stato acquistato un anno fa dai Magpies per ben 75 milioni di euro.

In Premier League, anche a causa dell’annata deludente del Newcastle, il tedesco s’è fermato a quota 8 reti (più altre 2 nelle coppe), alimentando dubbi e attirando critiche da parte di media e tifosi, soprattutto in relazione al prezzo pagato per il suo cartellino. Nonostante ciò, Woltemade potrebbe rivelarsi una vera fortuna per Allegri.

Woltemade, “freak” perfetto per Allegri

Anche se con caratteristiche diverse da Gabriel Jesus, il primo attaccante cercato dal Napoli in questa estate, Woltemade potrebbe svolgere le stesse funzioni nel gioco di Allegri. Il tecnico ha chiesto a Manna un attaccante in grado di giocare da seconda o prima punta, quindi insieme o al posto di Rasmus Hojlund, che abbia personalità e un buon feeling con il gol. Doti che appartengono al tedesco, più giovane di Gabriel Jesus (ha appena 24 anni) e con una qualità in più rispetto al brasiliano: l’abilità nel gioco aereo. Attenzione, però, a farsi ingannare dai 198 cm di altezza: l’ex Stoccarda è un vero “freak”, un attaccante atipico sia per struttura fisica (è sì alto, ma piuttosto magro) e soprattutto per doti tecniche.

Woltemade, un 10 nel corpo di un 9

Woltemade ha un controllo di palla da trequartista, è molto abile nello stretto e davanti alla porta non disdegna colpi a effetto come pallonetti e dribbling al portiere. Sembra un 10 nel corpo di un 9, caratteristica che lo rende imprevedibile ma che probabilmente ha anche causato le sue difficoltà in Premier League, dove è stato impiegato sempre da punta unica contro avversari dalla maggiore fisicità. Il tedesco ha invece dato il suo meglio allo Stoccarda giocando accanto al bosniaco Ermedin Demirovic, un centravanti puro. Tuttavia nel Napoli Woltemade potrebbe anche sostituire Hojlund, giocando da centravanti come fa con la Germania: 4 gol in 12 partite il suo score con la Mannschaft, con cui ha però sbagliato un rigore pesante, nel giorno della fatale eliminazione ai Mondiali 2026 contro il Paraguay.

Per il club partenopeo il 24enne sarebbe dunque un colpo ideale per età, caratteristiche tecniche, margini di crescita (se al prestito chiesto da Manna dovesse accompagnarsi un diritto o obbligo di riscatto) e necessità di Allegri: il suo arrivo, però, resta legato a doppio filo al destino di Lang.