Dopo Demme, il Napoli sta per chiudere per Lobotka. Acquisti importanti ma attenzione anche alle cessioni. Il club azzurro starebbe provando a piazzare Younes, giocatore che non è riuscito a lasciare il segno a Napoli.

Sull'ex Ajax, secondo Sky Sport, ci sarebbero due club italiani, ossia Genoa e Torino. Classe 1993, il centrocampista tedesco in forza al Napoli, in una stagione e mezza, ha collezionato 17 presenze con tre gol a referto.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 08:35