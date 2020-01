Napoli, Younes sta diventando un caso

Amin Younes è in uscita dal Napoli, ma la sua cessione continua a non essere di facile concretizzazione per la società azzurra.

Secondo quanto confermato dal 'Mattino', sulle sue tracce è forte il Genoa, che però rappresenta una destinazione che il giocatore continua a rifiutare. Esistono anche le ipotesi Sassuolo e Spal, al momento non ancora esplorate fino in fondo dalle varie parti in causa, mentre il passaggio al Torino è vincolato alla cessione di Iago Falque.

C'è poi l'opzione Bundesliga per il laterale offensivo, che in questo modo tornerebbe in patria: si parla di Werder Brema e Colonia.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 20:38