Napoli: Younes, un grimaldello per Ancelotti

Insieme ad Alex Meret, Amin Younes è l’ultimo oggetto misterioso che Carlo Ancelotti deve ancora svelare ai tifosi del Napoli. Ma se le qualità del portiere sono in parte già note, grazie al buon campionato disputato nella scorsa stagione con la Spal, quelle del trequartista tedesco di origine libanese sono ancora tutte da scoprire. Finora si conosce solo il suo curriculum: cresciuto nell’ottimo vivaio del Borussia Moenchengladbach, Younes ha totalizzato 26 partite e 1 gol in due stagioni in Bundesliga prima di trasferirsi all’Ajax, con cui in tre anni ha messo insieme 100 presenze, 17 gol e 25 assist, conquistando anche la convocazione in nazionale. Dopo la trafila nelle squadre giovanili tedesche, Younes ha giocato 5 partite con la Germania di Joachim Loew, segnando 2 gol.

COME OUNAS. Da due giorni Younes è tornato ad allenarsi in gruppo, entrando davvero a far parte della routine di una squadra che, finora, aveva vissuto solo in parte. Colpa della lacerazione al tendine d’Achille rimediata in estate, che però ormai sembra guarita: Younes è dunque pronto a mettere le sue qualità a disposizione del Napoli e di Ancelotti. Un tecnico che, siamo certi, non avrà alcun timore a lanciare il 25enne trequartista tedesco, così come ha fatto con quei giocatori che, negli ultimi anni, avevano visto poco il campo: uno tra tutti Adam Ounas, titolare nella gara contro il Sassuolo. Molti i punti in comune tra il francese e Younes: i due hanno la capacità di saltare l’uomo partendo da una posizione esterna, anche se da fasce opposte, per convergere al centro e cercare l’assist o il tiro.

DOVE LO METTO? Qualità che potrebbero tornare molto utili al Napoli dopo la sosta e soprattutto dopo le partite con Udinese, Psg e Roma, quando Younes dovrebbe aver migliorato il suo stato di forma e gli azzurri affronteranno per lo più avversari sistemati nella seconda colonna della classifica. Partite in cui il Napoli sarà costretto ad attaccare squadre chiuse in difesa, contro le quali le abilità di Younes nell’uno contro uno potrebbero diventare davvero importanti. Ad Ancelotti il compito di trovargli la giusta collocazione in campo: in carriera Younes ha giocato quasi sempre da attaccante esterno nel 4-3-3, ma nel 4-4-2 del Napoli lo slot di laterale sinistro di centrocampo potrebbe calzargli a pennello, anche se non sono da escludere il ruolo da trequartista nel 4-4-1-1 o nel 4-2-3-1. Dalla sua, il tedesco non vede l’ora di tornare in campo. La “fuga” dello scorso inverno e la querelle sul contratto sono ormai ricordi lontani, Younes si sente un giocatore del Napoli e scalpita per indossare la maglia azzurra. “Non vedo l’ora di giocare al San Paolo”, ha twittato pochi giorni fa. L’attesa non durerà ancora a lungo.

