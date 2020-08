Napoli, Younes verso il prestito

Napoli molto attivo sul mercato in questo periodo tra nuovi arrivi e possibili cessioni: dopo l’addio di Callejon la squadra azzurra potrebbe salutare un altro esterno. Amin Younes gradirebbe infatti il ritorno in Germania, dove ad attenderlo c’è il Fortuna Dusseldorf.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il giocatore avrebbe manifestato la volontà di giocare nella sua città: il Fortuna è retrocesso lo scorso anno nella Zweite Liga e ha già chiesto Younes in prestito.

Il Napoli potrebbe valutare la cessione del tedesco, prelevato dall’Ajax lo scorso luglio del 2018: da allora il classe ’93 ha trovato pochissimo spazio con sole 27 presenze in due stagioni. Da qui l’idea di un possibile addio per un giocatore che accetterebbe di giocare in seconda divisione per cercare un definitivo rilancio e maggior minutaggio.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 23-08-2020 14:54