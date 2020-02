Napoli, Younes verso la Russia

Il futuro di Younes potrebbe essere in Russia. Il Krasnodar sarebbe sulle tracce dell'ex Ajax che, in maglia partenopea, sta facendo fatica a trovare spazio. Il Napoli punterebbe ad una cessione a titolo definitivo.

Il mercato, in Russia, termina il prossimo 21 febbraio. Le condizioni per arrivare alla classica fumata bianca ci sarebbero. Molto dipenderà dall'offerta economica e dalla volontà del giocatore che, ad oggi, ha collezionato 23 presenze e tre gol in un anno e mezzo a Napoli.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 08:01