Napoli: Zielinski e Milik, flop anche con la Polonia

Dal Napoli alla Polonia, continua il momento no di Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. Entrambi sono scesi in campo senza brillare nell’amichevole internazionale giocata ieri contro la Repubblica Ceca, decisa in favore dei cechi da un gol del sampdoriano Jankto. Ed entrambi sono stati messi sotto accusa dalla stampa polacca, già avvelenata nei confronti della nazionale dalla retrocessione rimediata in Nations League.

PROVA DA DIMENTICARE. Zielinski, in particolare, è finito nel mirino della critica: il c.t. Jerzy Brzeczek lo ha schierato interno di centrocampo nel 4-4-2 con il compito di dare brillantezza alla manovra d’attacco e inserirsi alle spalle delle due punte, Lewandowski e Klich. Zielinski, però, è apparso abulico, non ha trovato giocate illuminanti e ha finito per essere sostituito al 68’, con la Repubblica Ceca già in vantaggio. Non è andata meglio a Milik, in campo al 78’ per Grosicki: l’attaccante non ha avuto grandi occasioni e non è riuscito a incidere sulla manovra offensiva della Polonia. Entrambi potranno riscattarsi martedì 20 novembre, quando la Polonia tornerà ad affrontare il Portogallo in Nations League, ma la speranza di Ancelotti e dei tifosi del Napoli è che Zielinski e Milik recuperino il livello di prestazioni di inizio stagione una volta tornati all’ombra del Vesuvio.

TURNOVER NECESSARIO. Da qui alla fine del 2018 il Napoli è atteso da una fitta serie di impegni di grandissima importanza: in campionato non può perdere ulteriore terreno dalla Juventus, già a +6, mentre in Champions League ci sono le sfide contro Stella Rossa e Liverpool (ad Anfield) che decideranno la qualificazione agli ottavi. Avere i due polacchi al top per Ancelotti significa poter far rifiatare Fabian Ruiz e Dries Mertens, i trascinatori del Napoli nell’ultimo mese: il tecnico sa che solo sfruttando a pieno il proprio organico è possibile inseguire i traguardi stagionali e non finire con il fiato corto come avvenne un anno fa.

SPORTEVAI | 16-11-2018 11:03