Narvaez impatta contro un bus e lascia il Giro, abbandona la tappa regina sulle Dolomiti: come sta

Lo sfortunato ciclista è stato costretto a interrompere la 19° tappa di questa edizione del Giro a pochi chilometri dalla partenza

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’emozione legata al Giro si allarga a uno dei suoi protagonisti più generosi, Jhonatan Narvaez il quale fino alla 18° tappa lottava per la maglia ciclamino con Paul Magnier, ma all’indomani è stato costretto al ritiro. Dopo circa 25 km la 19ª frazione del Giro d’Italia e il motivo, in parte l’ha reso noto la stessa UAE Emirates.

La situazione Narvaez

Al termine della tappa 18, dopo il traguardo, l’ecuadoriano è andato a impattare un bus di un’altra squadra e questo incidente ha causato dei problemi anche nella tappa regina di questa edizione della Corsa Rosa che si appresta a chiudere a Roma. Secondo le ricostruzioni, Narvaez avrebbe perso del sangue e si sarebbe avvicinato in ammiraglia per poi decidere di fermarsi e di farsi curare dai medici in ambulanza.

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Un Giro tormentato

Il Giro d’Italia si è concluso così, per il corridore che ci aveva regalato scatti e attacchi da incorniciare soprattutto nella prima settimana e per l’infortunio alle vertebre, con amarezza e un bagaglio di risultati di tappa che lo avrebbero meritatamente portato in ciclamino.