Durante un aggiornamento sul programma della futura base lunare, i vertici della NASA hanno lanciato una curiosa promessa: un pallone da calcio sulla Luna se gli Usa riusciranno a vincere i Mondiali 2026

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Ve li immaginate, tra una decina di anni, Kylian Mbappé e Erling Haaland prendere a calci un pallone sulla superficie lunare? Sembra solo fantascienza, eppure la giovane età potrebbe giocargli a favore e consentire loro di realizzare un sogno clamoroso. Un pallone ufficiale dei Mondiali FIFA 2026 sulla Luna se gli Stati Uniti vinceranno il torneo: l’annuncio è stato fatto dal direttore della NASA, Jared Isaacman, durante un aggiornamento sul programma Artemis.

Nella conferenza stampa del 30 giugno, Isaacman ha dichiarato:

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Vogliamo superare Alan Shepard: non solo il golf sulla Luna, ma anche il calcio.

Il riferimento è al comandante della missione Apollo 14, che nel 1971 colpì due palline da golf sulla superficie lunare, diventando il primo essere umano a praticare uno sport su un altro corpo celeste.

Il pallone dei Mondiali ha già viaggiato nello spazio: è stato portato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove gli astronauti lo hanno utilizzato in microgravità. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’interesse per l’esplorazione spaziale e ispirare le nuove generazioni, evidenziando il legame tra spazio, innovazione e sport.

Perché la NASA vuole portare un pallone da calcio sulla Luna

Un pallone di calcio sulla luna per celebrare una missione apparentemente improbabile: la vittoria degli Stati Uniti ai Mondiali di calcio del 2026. La NASA pensa già alla prossima grande sfida sulla Luna. E, sorprendentemente, questa volta c’entra anche il calcio.

Durante l’ultimo aggiornamento ufficiale dedicato al programma della futura base lunare, l’agenzia spaziale americana ha mostrato un vero pallone da calcio lanciando una promessa tanto insolita quanto simbolica: se gli Usa riusciranno a vincere i Mondiali di calcio del 2026, quel pallone potrebbe essere trasportato sulla superficie lunare.

Una battuta? Tutt’altro: gli ambiziosi piani della NASA sono quelli di trasformare il polo sud della Luna nel prossimo laboratorio permanente dell’esplorazione spaziale.

L’episodio è avvenuto durante la conferenza Moon Base Update, dedicata agli sviluppi della futura presenza umana sulla Luna.

Sul palco erano presenti il nuovo amministratore della NASA Jared Isaacman e Carlos García-Galán, responsabile del Moon Base Program, che stavano illustrando i prossimi passi del programma lunare.

A un certo punto è comparso un pallone da calcio regolamentare.

Dalla pallina da golf di Alan Shepard al calcio lunare

L’idea nasce da una provocazione: dopo la celebre pallina da golf colpita da Alan Shepard durante la missione Apollo 14 nel 1971, perché non portare anche un pallone da calcio sulla Luna?

La risposta dei dirigenti della NASA è stata tanto ironica quanto concreta.

Se gli Stati Uniti vinceranno i prossimi Mondiali, troveremo sicuramente spazio e massa disponibile su uno dei nostri lander per portare quel pallone sulla Luna.

A differenza dell’iniziativa di Shepard, che fu improvvisata, il trasporto del pallone sarà una missione ufficiale della NASA, sostenuta anche da Carlos García-Galán, responsabile del programma Moon Base. Isaacman ha spiegato che non è ancora stato deciso su quale lander lunare verrà imbarcato il pallone; la scelta sarà effettuata dal team responsabile del carico utile.

García-Galán ha accolto con entusiasmo la proposta, affermando che sarebbe estremamente emozionante. Naturalmente tutto dipenderà dal percorso della nazionale americana, che dovrà affrontare avversari molto più quotati per arrivare fino al titolo mondiale.

Gli Stati Uniti di Pochettino se la vedranno con il Belgio agli ottavi di finale ed è, sulla carta, la sfida più abbordabile perché un eventuale quarto potrebbe vederli sfidare la Spagna mentre una eventuale qualificazione per la semifinale sarebbe per gli americani ancora più proibitiva, essendo in quella parte del tabellone presente la Francia.

Un gesto simbolico che racconta il futuro della Luna

Il pallone ufficiale dei Mondiali FIFA 2026 ha già compiuto un viaggio nello spazio: la NASA lo ha inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove gli astronauti lo hanno utilizzato nel modulo giapponese Kibo per dimostrazioni in microgravità.

Al di là della curiosità, il messaggio è chiaro: avvicinare il grande pubblico al nuovo programma lunare, mostrando come le future missioni non saranno soltanto operazioni scientifiche, ma eventi capaci di coinvolgere milioni di persone.

Il pallone rappresenta un simbolo universale e richiama un momento particolare: i Mondiali del 2026, organizzati proprio negli Stati Uniti insieme a Canada e Messico.

La conferenza ha anche confermato un aggiornamento della roadmap del programma Artemis.

Secondo il piano illustrato, Artemis 3 servirà principalmente a verificare il funzionamento dei sistemi, delle nuove tute spaziali e delle operazioni di rendezvous tra Orion e i futuri lander commerciali.

Il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare viene invece associato ad Artemis 4, prevista non prima del 2028. Tra i protagonisti del programma ci sarà anche l’astronauta italiano Luca Parmitano.

Un pallone che alimenta i sogni

È improbabile che il primo ricordo della nuova era dell’esplorazione lunare sia un pallone da calcio. Eppure l’eventualità ben caratterizza e definisce il momento che sta vivendo la NASA. Dopo decenni in cui la Luna è rimasta lontana dai riflettori, il programma Artemis punta a riportarla al centro dell’attenzione mondiale, mescolando tecnologia, ricerca scientifica e anche un pizzico di cultura pop.

Se gli Stati Uniti dovessero conquistare il titolo mondiale nel 2026, non solo quel pallone potrebbe trasformarsi in uno degli oggetti più insoliti mai trasportati nello spazio: vorrebbe anche dire che la realtà molto spesso va oltre ogni aspettativa.