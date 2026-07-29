Nasce il nuovo Brasile di Ancelotti, il ct annuncia la svolta: obiettivo Coppa America e Mondiali 2030

Vacanze finite per il tecnico auriverde che è tornato a Rio de Janeiro e si è riunito con staff e dirigenti per pianificare il futuro della sua nazionale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha trascorso in Canada, dove ha una casa, i giorni post-Mondiale, ha smaltito la delusione, ha riflettuto su cosa non ha funzionato dopo l’eliminazione agli ottavi per mano della Norvegia di Haaland ma è tornato carico come e più di prima Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano è arrivato a Rio de Janeiro ieri per riprendere le attività in presenza con il Comitato Tecnico della Nazionale brasiliana e ha incontrato il Dipartimento delle Nazionali presso la sede della CBF per definire i piani per le prossime partite della squadra.

Dimenticata la proposta di Maldini

Già dimenticate le proposte di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto affidargli la Nazionale italiana, Ancelotti era ed è concentrato solo sul Brasile, con cui ha ancora quattro anni di contratto, ed avrà il compito di assemblare la squadra che inizierà il percorso verso i Mondiali del 2030. La prima sfida sarà a settembre, durante il cosiddetto FIFA Super Date , con tre amichevoli internazionali. Ci sarà poi un’altra finestra FIFA a novembre 2026.

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Le prossime partite del Brasile

Le prime partite ufficiali saranno le qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2030 , che inizieranno nella seconda metà del 2027. Il torneo avrà nuove regole a causa della qualificazione automatica di Argentina , Paraguay e Uruguay, che ospiteranno le partite inaugurali dell’edizione del centenario dei Mondiali . Nel 2028 sarà la volta della Copa América , che celebrerà la sua 49ª edizione e dovrebbe tenersi negli Stati Uniti. Consapevole della responsabilità che lo attende, il commissario tecnico brasiliano ha parlato dell’importanza della pianificazione in questo nuovo ciclo in vista dei Mondiali.

Il programma del ct

«Inizieremo a costruire una nuova squadra, osservando e mettendo alla prova i giovani, ma senza escludere alcuni atleti che erano con noi ai Mondiali e che hanno ancora molto da dare alla Nazionale», ha dichiarato Ancelotti. Alla riunione del gruppo di lavoro hanno partecipato Rodrigo Caetano , Coordinatore Generale delle Squadre Nazionali Maschili; Cícero Souza , Direttore Generale delle Squadre Nazionali Maschili; Juan Santos , Coordinatore Tecnico; Cristiano Nunes , Coordinatore della Preparazione Fisica; Bruno Baquete e Thomaz Araújo , Analisti delle Prestazioni; Guilherme Passos , Fisiologo; e Sérgio Dimas , Supervisore Generale. Oltre a esaminare la partecipazione del Brasile alla Coppa del Mondo 2026 , la riunione ha affrontato i prossimi passi per la Nazionale, le prossime convocazioni, la logistica, la pianificazione dei viaggi e gli aspetti tecnici in tutti i settori coinvolti.

“Questo segna l’inizio di una nuova fase nel nostro lavoro alla guida del dipartimento delle Nazionali. Lavoreremo sodo in questo periodo per rappresentare al meglio il nostro Paese in tutte le prossime competizioni, a cominciare dalle qualificazioni ai Mondiali e dalla Copa América ”, ha commentato Rodrigo Caetano .

Un altro punto importante dell’incontro è stato il rafforzamento dell’integrazione tra la nazionale maggiore e le squadre giovanili, un compito iniziato con l’arrivo di Ancelotti e che ora verrà portato avanti con maggiore intensità, tenendo conto degli impegni di queste squadre, come il Mondiale Under 17 che si terrà a novembre in Qatar , e ponendo le basi per il prossimo ciclo olimpico, compito che spetta a Paulo Victor , che è anche allenatore della nazionale Under 20. Ancelotti e i suoi assistenti riprenderanno anche a seguire le partite delle competizioni che vedono coinvolti club e atleti brasiliani provenienti da tutto il mondo, oltre a recarsi di persona per assistere alle partite del campionato brasiliano e della Coppa del Brasile .