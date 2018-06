Nasce la 'Fondazione Emiliano Mondonico'

Sabato 30 giugno, alle ore 11, in occasione di "Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori", presso il Parco Experience di Arexpo, il CSI Milano presenta la "Fondazione Emiliano Mondonico", dedicata proprio al grande uomo ed allenatore scomparso da qualche mese, con lo scopo di tenere vivo il suo ricordo e di far vivere le sue idee.

Saranno tantissime le istituzioni e gli amici del mondo del calcio presenti per onorare le imprese sportive di Emiliano Modonico, come la semifinale di Coppa delle Coppe con l’Atalanta neopromossa, la Cremonese riportata in serie A dopo 54 anni e la finale di UEFA con il Torino.

In particolare, sul campo centrale allestito sul decumano del sito Expo (ingresso da cargo 6), giocheranno la squadra della Nazionale Amputati italiana di calcio, la squadra dell’Approdo e la squadra dell’oratorio di Rivolta d’Adda dove è cresciuto Mondonico.

Della Fondazione Emiliano Mondonico faranno parte la figlia Clara, Oreste Perri, Presidente del Coni Lombardia, Massimo Achini, Presidente CSI Milano e Giorgio Cerizza, dottore del gruppo "Approdo" di Rivolta d'Adda, tutte persone che hanno condiviso con Emiliano il suo impegno e la sua testimonianza di umanità nello sport, costruendo con lui un rapporto di autentica amicizia.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 15:20