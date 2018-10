Nasce la Juventus di Paratici, ecco cosa cambia

Andrea Agnelli aveva assicurato che niente sarebbe cambiato, all’insegna del motto “calciatori e dirigenti passano, la Juve resta” ma il club che sta nascendo dopo l’addio di Marotta qualche discontinuità gestionale col passato l’avrà. Il presidente bianconero aveva detto: “Il modello Juve resta inalterato. Si continuerà a lavorare in continuità con il passato perché ci aspettano anni di grandi sfide, molto più complicate, non solo sul campo ma a tutto tondo, e vogliamo restare tra le big d’Europa. La Juve andrà a gente giovane e preparata”. Il 25 ottobre è vicino, quel giorno il CdA ratificherà le nuove nomine ma già si sa che Fabio Paratici avrà un ruolo sempre più centrale e di fatto, almeno sul mercato, sarà lui a costruire la Juventus del futuro.

LE STRATEGIE – Da delfino a cigno, una promozione conquistata sul campo e che è già operativa nei fatti. Ci saranno magari altri manager con compiti diversi, mentre Agnelli proseguirà sulla strada di far politica (del pallone): la presidenza dell’Eca (l’associazione dei club europei), le mosse in FederCalcio, la strategia aggressiva in Lega su diritti tv e commerciali: tutto per creare una Juventus sempre più internaazionale, in piena fase espansiva e che continui sulla strada intrapresa con l’arrivo di Ronaldo. Ben prima del divorzio da Marotta, parlando al Financial Times, Agnelli aveva fatto capire la nuova strada da seguire. A partire dal prezzo medio dei biglietti aumentato del 30% con l’Allianz che resta sempre pieno, alle magliette di Cr7 vendute in quantità industriali a 154 euro (tra i prezzi più alti in Europa): “Vogliamo diventare i numero uno – aveva detto Agnelli -. Pianificheremo, uno dopo l’altro, gli ultimi passi necessari per riuscirci”. In testa il modello Real Madrid e un’idea: diventare il Florentino Perez della Juventus.

LE MOSSE DI PARATICI – Ecco dunque che nasce la divergenza di idee con Marotta, troppo “ingombrante” e “decisionista” ed ecco la lenta promozione di Paratici, allineato alle idee della proprietà e pronto a mettere il proprio marchio, dopo l’affare Ronaldo, anche sulle prossime operazioni. Quali? Cessioni illustri se arrivano offerte importanti: Benatia, Rugani ed Alex Sandro potrebbero andar via in estate con l’obiettivo di creare un nuovo tesoretto da investire. Nel mirino due colpi: uno a parametro zero, ovvero Rabiot (ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona che offre 7 milioni più bonus di ingaggio, un milione in più dei bianconeri) e Milinkovic-Savic o Pogba. Colpi pesanti, alla Ronaldo appunto, per una Juve sempre più modello Real.

