Nasce la Nazionale sarda

Sta per nascere la Nazionale sarda. La Confederation of Indipendent Football Associations (Conifa) ha accolto lunedì come nuovo membro la Sardegna e in particolare la Fins (Federatzione Isport Natzionale Sardu), come riporta il sito ufficiale della Confederazione.

La Conifa, non riconosciuta a livello internazionale, raccoglie al suo interno le selezioni di “stati”, minoranze etniche, micronazioni e anche stati transnazionali con o senza riconoscimento internazionale. Tra questi anche la Padania (terza nell’ultima edizione di Coppa del mondo Conifa), la Groenlandia, l’Occitania, la terra dei Siculi, il Principato di Monaco, il Darfur, i Coreani in Giappone, il Tibet.

Potranno prendere parte alla Nazionale sarda tutti i nati in Sardegna. Tra i possibili convocati per la Nazionale sarda potrebbero esserci in teoria il torinista Salvatore Sirigu, Nicolò Barella, Marco Sau, Andrea Cossu e Alessandro Deiola del Cagliari, Nicola Murru della Sampdoria per la serie A, oltre a Matteo Mancosu del Montreal Impact.

Ma i sardi potrebbero anche non essere gli unici ammessi. Per far parte della Nazionale, basta sentire un senso di appartenenza per il territorio: ad esempio agli ultimi Mondiali Stankevicius, sebbene lituano, ha vestito la maglia della Padania.

Questo l’elenco completo delle selezioni inserite nel Conifa.

Europa

Abcasia

Alta Ungheria

Armenia Occidentale

Artsakh

Ciamuria

Cipro del Nord

Contea di Nizza

Délvidék

Donetsk

Franconia

Groenlandia

Isola di Man

Lapponia

Lugansk

Occitania

Ossezia del Sud

Padania

Parrocchie di Jersey

Principato di Monaco

Sardegna

Skåneland

Rezia

Rom

Terra dei Siculi

Transcarpazia

Transnistria

Yorkshire

Africa

Barotseland

Brava

Cabilia

Darfur

Matabeleland

Sahara Occidentale

Somaliland

Zanzibar

Asia

Aramea

Coreani in Giappone

Isole Chagos

Kurdistan

Lezgini

Naxçıvan

Punjab

Rohingya

Ryūkyū

Tamil Eelam

Tibet

Uiguri

Nord e Centro America

Cascadia

Québec

Oceania

Kiribati

SPORTAL.IT | 10-10-2018 08:50