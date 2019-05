Nasce la nuova Inter: ecco i nomi fatti da Conte

Antonio Conte, prossimo allenatore dell’Inter, avrebbe individuato in Dzeko e Romelu Lukaku due profili giusti per guidare l’attacco della squadra nerazzurra nella prossima stagione. Se per il primo siamo quasi ai dettagli per l’attaccante del Manchester United la situazione sarebbe un po’ più complicata. Costo del cartellino e ingaggio sono le due limitazioni che renderebbero difficile un suo arrivo alla corte del neo tecnico interista.

Il destino di questi due attaccanti è legato a quello di Icardi. Il rapporto dell’ex capitano con società e tifoseria sembra compromesso, ed una sua cessione consentirebbe di ricavare un’importante plusvalenza da reinvestire sul mercato.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 16:56