Nata la nuova Juventus: tutti gli uomini del dopo Marotta

La Juventus del dopo Beppe Marotta è ufficialmente nata. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la società bianconera, ha reso nota al mondo la sua nuova organizzazione, che vedrà come capo dell'area sportiva Fabio Paratici: importante promozione per lui dopo il disimpegno di Marotta.

Quest'ultimo ha infatti annunciato nello scorso mese di settembre il termine della sua esperienza alla Vecchia Signora, iniziata il 1° giugno 2010 e che da allora ha portato in riva al Po sette scudetti e quattro Coppe Italia. Ora il suo posto centrale nella dirigenza bianconera sarà preso appunto da Fabio Paratici, che proprio insieme a Marotta arrivò a Torino nel 2010 dopo aver lavorato con lui anche alla Sampdoria.

"Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna – scrive la Juventus in una nota ufficiale -, ha esaminato la nuova organizzazione aziendale che, in continuità con la precedente, si articola in tre principali aree operative: Sport, affidata al Chief Football Officer Fabio Paratici, Revenue, affidata al Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, e Services, affidata al Chief Financial Officer Marco Re, che nell’esercizio delle loro funzioni, coordinati dal Presidente e dal Vice Presidente, riferiscono al Consiglio di Amministrazione".

Nasce quindi un nuovo terzetto dirigenziale a gestire la Juventus, con Giorgio Ricci e Marco Re ad affiancare Fabio Paratici.

"Inoltre – prosegue il comunicato -, si rende noto che il nuovo Collegio Sindacale di Juventus Football Club S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 25 ottobre 2018, ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) in capo a tutti i suoi componenti effettivi (Paolo Piccatti, Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini). Gli esiti delle verifiche sono stati condivisi in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società".

SPORTAL.IT | 24-11-2018 10:50