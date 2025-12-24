Il Natale degli Ancelotti: per il Brasile di Carlo un bomber da 80 milioni, Davide torna in Italia

Il ct della Seleçao potrebbe aver trovato l'attaccante che gli mancava: ha 19 anni e gioca nel Vasco da Gama. Il figlio torna in pista dopo il flop al Botafogo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Carlo Ancelotti potrebbe aver trovato il bomber che mancava al suo Brasile. In attesa di capire se Neymar farà parte o meno dei convocati per la rassegna iridata, c’è un giovane attaccante che sta facendo faville in patria e che già vale 80 milioni. Intanto, il figlio Davide è pronto a ripartire dall’Italia dopo il flop col Botafogo: una squadra di Serie A lo ha puntato per affidargli la panchina.

Brasile, un bomber per Ancelotti

Neymar o meno, al Brasile manca un centravanti. Una prima punta capace di andare a bersaglio con continuità. Eppure la Seleçao, da Romario a Ronaldo, ha sempre potuto contare su bomber di assoluto livello. Negli ultimi anni, però, il trend è cambiato.

Se i trequartisti abbondano, gli attaccanti latitano. Matheus Cunha, Joao Pedro, Vitor Roque, Richarlison: ecco i nomi di cui dispone Ancelotti, nomi che complicano l’assalto alla Coppa del Mondo. La soluzione ai tormenti di Carlo potrebbe essere arrivata da Rio de Janeiro e più precisamente dal Vasco da Gama, dove gioca – e segna tanto – il 19enne Rayan.

Rayan, l’attaccante da 80 milioni

Capocannoniere della Coppa del Brasile con cinque gol, 14 gol nel Brasileirão (solo Vitor Roque, De Arrascaeta e l’ex Juve Kaio Jorge hanno fatto meglio): così Rayan, classe 2006 nato a Rio, ha catturato le attenzioni dei club europei. Zenit San Pietroburgo e Bayern Monaco hanno già sferrato un primo assalto, che è stato respinto.

Il Vasco da Gama ha detto no a offerte da 30 milioni e, proprio nei giorni scorsi, ha blindato il calciatore facendogli firmare il rinnovo con tanto di clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Ala destra e punta centrale: il gioiellino dei bianconeri ha già indossato le casacche del Brasile U17 e U20 e, ora, spera di convincere anche Ancelotti per vivere il sogno Mondiale.

Davide Ancelotti da Rio all’Italia?

L’avventura al timone del Botafogo è durata solo cinque mesi. No, a Davide Ancelotti non è andata bene, ma il figlio d’arte è già pronto a tornare in pista. La Serie A lo attende, per quello che sarebbe il suo esordio da primo allenatore dopo l’esperienza da vice del papà a Napoli.

Il Pisa ci pensa, anche perché Ancelotti jr è corteggiatissimo anche in Spagna e non c’è tempo da perdere. Tutto dipende dal risultato della prossima partita. In caso di ko con la Juventus, Gilardino potrebbe saltare, spianando così la strada al ritorno in Italia del 36enne, che sta valutando anche l’opportunità di tornare a collaborare col padre in vista del Mondiale.