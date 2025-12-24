Paura per Messi, regalo extra lusso per Ronaldo: Natale agli antipodi per Leo e Cristiano

Feste di fine anno molto diverse per le due leggende del calcio. CR7 festeggia con un investimento immobiliare da sogno, l’ex Barça vive giorni di apprensione per la salute della sorella

Il calcio li ha messi spesso uno contro l’altro, il destino li accompagna ancora su strade opposte. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vivranno un Natale 2025 agli antipodi, lontano non solo geograficamente ma anche emotivamente. Da una parte il lusso, la serenità e l’investimento da copertina di CR7, dall’altra la paura e l’attesa di Leo.

Il regalo extra lusso di Cristiano Ronaldo

Dopo aver prolungato la sua avventura in Arabia Saudita con un contratto faraonico con l’Al Nassr e quota 1000 gol in carriera nel mirino, Cristiano Ronaldo ha deciso regalarsi due case da sogno, acquistando due ville di lusso sull’isola privata di Nujuma, nel cuore del Mar Rosso. Una destinazione talmente riservata ed esclusiva, da risultare accessibile soltanto in barca o in idrovolante. Un luogo pensato per chi cerca privacy assoluta e comfort estremo, lontano dai riflettori ma immerso in un lusso senza compromessi. Un vero e proprio rifugio dorato per CR7 e la sua famiglia.

Investimento da circa 8 milioni di euro

Le due residenze, dal valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro ciascuna, sorgono come un anello sospeso sul mare e portano la firma prestigiosa dell’architetto britannico Norman Foster. Una villa è composta da tre camere da letto, l’altra da due, entrambe progettate per garantire massima riservatezza e un design d’avanguardia. Cristiano e Georgina rientrano tra i primi proprietari ad aver creduto nel progetto Nujuma, destinato a diventare uno dei nuovi poli mondiali del turismo di lusso.

L’isola offrirà, infatti, campi da golf, ristoranti d’alta cucina e, nei prossimi anni, ben undici resort esclusivi. “È un luogo che abbiamo amato fin dal primo squadro. Qui troviamo pace e tranquillità”, ha raccontato Ronaldo alla Saudi Gazette, sottolineando il legame immediato con la bellezza naturale del posto.

Messi in apprensione per la sorella Maria Sol

Atmosfera completamente diversa in casa Messi. A pochi giorni dalle festività, Lionel ha infatti vissuto momenti di grande preoccupazione per la sorella minore Maria Sol, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Miami. Imprenditrice nel mondo della moda e fondatrice di un brand di costumi da bagno spesso pubblicizzato sui social da Antonella Roccuzzo, la 32enne si è sentita male mentre era alla guida del suo SUV ed è andata a impattare contro un muro.

Matrimonio rimandato

Come riportato dal giornalista Angel de Brito e confermato da mamma Celia, le gravi conseguenze del violento scontro hanno causato alla donna ustioni e fratture al polso, oltre che un tallone e due vertebre rotti. La sorella di Leo è fuori pericolo ed è riuscita a rientrare in Argentina, dove inizierà una delicata fase di riabilitazione.

Il percorso di recupero sarà lungo e impegnativo che, fatalità nella fatalità, le impedirà di convolare a nozze con il tecnico Julián “Tuli” Arellano, allenatore dell’Under 19 dell’Inter Miami conosciuto proprio grazie a Leo durante l’adolescenza. Dopo 12 anni di fidanzamento, la coppia aveva, infatti, fissato per il prossimo 3 gennaio a Rosario il proprio matrimonio, ovviamente rimandato a data da destinarsi.