Nations League: le partite di oggi, dove vedere Germania-Serbia, Grecia-Olanda e Danimarca-Portogallo

Klopp cerca il riscatto, Xavi sfida la talentuosa Grecia: tutte le partite della Nations League, gli orari e dove vederle in tv e streaming

La Nations League entra nel vivo e per l’Italia l’appuntamento più atteso è già dietro l’angolo. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 2 ottobre contro la Francia, in una sfida di grande rilievo internazionale. Prima del confronto con i francesi, il programma propone diverse partite, tra cui Danimarca-Portogallo, mentre nel fine settimana saranno protagoniste anche Spagna, Inghilterra e altre big europee. Per gli appassionati italiani, dunque, saranno tre giornate ricche di appuntamenti, con particolare attenzione alla sfida contro i transalpini, per testare la crescita della squadra di Mancini, e a un calendario che mette di fronte alcune delle principali nazionali del continente. Ecco tutte le partite in programma, con orari e dove vederle in tv e streaming.

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Nations League, le partite di oggi 1 ottobre

Il programma di giovedì 1 ottobre propone una lunga serata di calcio internazionale, con il primo appuntamento fissato alle 18.00 per Azerbaigian-Liechtenstein e la maggior parte delle sfide concentrate alle 20.45. Tra gli incontri di maggiore interesse c’è Danimarca-Portogallo: match interessante per capire anche la gestione di Cristiano Ronaldo dopo la panchina contro la Norvegia. Alla stessa ora scendono in campo Germania e Serbia, mentre Grecia e Olanda si affrontano in un’altra sfida particolarmente interessante. Completano il programma gli incontri di Galles, Norvegia, Irlanda, Austria, Israele, Kosovo, Malta e Gibilterra.

Germania-Serbia ore 20.45 / Grecia-Olanda ore 20.45 / Danimarca-Portogallo ore 20.45 Sky Sport Calcio/Sky Sport Uno, NOW TV, Sky Go, Canale 20, Sportmediaset.it Galles-Norvegia ore 20.45 / Irlanda-Austria ore 20.45 / Israele-Kosovo ore 20.45 / Azerbaigian-Liechtenstein ore 18.00 Sky Sport Calcio/NOW/Sky Go Malta-Gibilteraa ore 20.45 /

Nations League, le sfide di venerdì 2 ottobre

Venerdì 2 ottobre è la giornata da cerchiare in rosso per i tifosi italiani. Alle 20.45 l’Italia, dopo la netta vittoria con la Turchia, affronta la Francia in una delle sfide di cartello del turno: un appuntamento che catalizza l’attenzione anche per la tradizione e il peso internazionale delle due nazionali. Nella stessa fascia oraria sono in programma numerosi altri incontri, tra cui Belgio-Turchia, Ungheria-Georgia, Ucraina-Irlanda del Nord, Bosnia Erzegovina-Svezia e Polonia-Romania. La giornata si apre invece alle 16.00 con Kazakistan-Moldavia e prosegue alle 18.00 con Cipro-Armenia e Lettonia-Montenegro.

Belgio-Turchia ore 20.45 Sky Sport 251/Sky Go/NOW Francia-Italia ore 20.45 Rai 1/Rai Play Ungheria-Georgia ore 20.45 / Ucraina-Irlanda del Nord ore 20.45 / Bosnia Erzegovina-Svezia ore 20.45 / Polonia-Romania ore 20.45 / Kazakistan-Moldavia ore 16.00 / Isole Faroe-Slovacchia ore 20.45 / Cipro-Armenia ore 18.00 / Lettonia-Montenegro ore 18.00 /

Nations League, i match di sabato 3 ottobre

La terza giornata di Nations League si chiude sabato 3 ottobre con un programma altrettanto ricco, nel quale spiccano due sfide particolarmente attese. Alle 18.00 è il momento di Croazia-Inghilterra, mentre alle 20.45 la Spagna affronta la Repubblica Ceca. Nel corso della giornata spazio inoltre a Macedonia del Nord-Scozia e Svizzera-Slovenia, mentre nel pomeriggio si parte con Finlandia-Albania. In serata completano il quadro Bielorussia-San Marino, Estonia-Lussemburgo e Islanda-Bulgaria.